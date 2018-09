Zu viele Talsohlen

Erst in der Schlussphase trumpfte der TV Uelzen (am Ball Benedikt-Aaron Lamprecht gegen Lüneburgs Nick Schachtschneider, hinten Uelzens Tobias Hirtz) auf. Doch da war die Vorentscheidung längst zugunsten der Gäste gefallen. Foto: B. Klingebiel

cf Uelzen/Landkreis. Spiel der verpassten Chancen: Die Regionsliga-Handballer des TV Uelzen II haben über weite Strecken gegen HV Lüneburg II enttäuscht und in der heimischen HEG-Halle mit 28:33 verloren. Dagegen trumpft der TSV Bienenbüttel II in der 2.

Regionsklasse weiter auf und ist nach zwei Spieltagen Tabellenerster. Eine Packung gab es für den TuS Ebstorf beim Lüneburger Überteam. . Regionsliga Nord Männer . TV Uelzen II – HV Lüneburg II 28:33 (13:17).

Ein Spiel der verpassten Chancen für den TVU II! Nach einem ausgeglichenen Beginn und einem Zwischenstand von 6:7 (18.) konnte sich Lüneburg absetzen. Uelzen kam mit der offensiven 3-2-1-Deckung überhaupt nicht klar und nutzte seine Chancen nicht. Nach einem 7:14 (24.) kamen die Gastgeber aber bis zur Pause auf 13:17 heran. Nach gutem Beginn nach dem Wechsel kam die nächste „Talsohle“ – aus einem 18:23 machte der HVL innerhalb von zehn Minuten ein 23:33 (55.). Dann erst spielte der TVU so, wie er es sich vorgenommen hatte und kam mit sechs Treffern erneut heran. Herausragender TVU-Akteur war Steffen Sauß, der acht Tore beisteuerte.

• TV Uelzen II: Sauß (8), Thiele (6), Lauer (4), Sünnemann, Hirtz (je 3), Borchers, Lamprecht (je 2), Deters, Hauptstein.

2. Regionsklasse Männer TuS Schnackenburg - TSV Bienenbüttel II 16:26 (7:11)

Zweites Spiel, zweiter Sieg und die Tabellenführung – was will man beim neuen Team des TSV Bienenbüttel II mehr? Im ersten Auswärtsspiel in Schnackenburg stand die Deckung sehr gut. Dazu konnte der ein oder andere Tempogegenstoß der Gastgeber durch schnelles Zurücklaufen verhindert werden. Im Angriff ließ der TSV II anfangs noch zahlreiche Chancen ungenutzt. Das wurde nach dem Seitenwechsel mit mehr Druck nach vorn besser. Und die Chancen wurden dann einfach effektiver genutzt.

• TSV Bienenbüttel II: Kehl (7), Schultz (5), Schöniger, Pöggel (je 3), Meyer, Möller, van Eijnsbergen (je 2), Kehl, Huntenburg (je 1), Jacobs, Löper.

HV Lüneburg III - TuS Ebstorf 43:20 (19:9)

Wie schon erwartet, war der Kader des TuS Ebstorf am Wochenende äußerst knapp besetzt. Selbst Trainer Sven Lindemann musste wieder ins Trikot schlüpfen! Lüneburg III hingegen war komplett und vor allem hoch motiviert. Die Truppe der Salzstädter gehört leistungsmäßig sicher nicht in diese Klasse und dominierte vom Beginn an. Bereits nach zehn Minuten lag der TuS mit 2:8 zurück – in die Pause ging es beim Stand von 9:19 aus Sicht der Gäste.

Das Bild änderte sich auch nach der Pause nicht, und es kam knüppeldick für den TuS, der mit einer 20:43-Niederlage auf die Heimreise gehen musste.

• TuS Ebstorf: Brunsemann, Bleibler (je 4), Schulz, Pfeifer (je 3), von Fehren, Helms (je 2), Schulz, Lindemannm (je 1), Wenda, Emme.