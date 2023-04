VfL Suderburg trennt sich nach Sieg über Römstedt von Trainer Peter Kramer!

Von: Arek Marud

Teilen

In der Halbzeitpause diskutierten die beiden VfL-Trainer Peter Kramer (links) und Thomas Nowak über das Spiel gegen Römstedt. Nach Spielende wurde Kramer entlassen. © Marud

Peter Kramer ist nicht mehr Trainer des VfL Suderburg. Der Fußball-Bezirksligist trennte sich völlig unerwartet und unmittelbar nach dem 1:0-Überraschungssieg gegen den MTV Römstedt von seinem Trainer.

Suderburg - Auslöser der kurzfristigen Entlassung war Kramers Ankündigung vom vergangenen Mittwoch, wonach er am Saisonende aus beruflichen Gründen aufhören müsste, nachdem er vor einigen Wochen noch die Zusage für die Saison 2023/24 gegeben hatte, erklärte VfL-Abteilungsleiter Hubertus Kopp. „Der Entschluss kam von einem Tag auf den anderen. Das hat das Team und den Verein bis ins Mark getroffen.“, erklärte Kopp. Die Mannschaft habe sich daraufhin am Ostersonnabend gegen eine weitere Zusammenarbeit ausgesprochen. „Wenn das Votum so deutlich aus dem Team kommt, sollte man als Verein reagieren“, erklärte Suderburgs Geschäftsführer Dirk Lange am Ostermontagabend.

Der nichtsahnende Kramer coachte das Team noch beim 1:0-Sieg gegen den MTV Römstedt, bevor ihm der Verein nach Schlusspfiff die Entscheidung mitgeteilt hatte. Geschockt und enttäuscht von diesem plötzlichen Rauswurf, wollte sich Kramer gegenüber der AZ zunächst nicht äußern, kündigte aber ein baldiges Statement an. Um die Vorbereitung aufs Spiel nicht zu stören, zögerte der VfL die Trennung hinaus.

Lange und Kopp betonten, dass sie die Zusammenarbeit unter anderen Umständen gerne fortgesetzt hätten. „Peter ist ein ganz feiner Mensch, stellt das Team immer top ein, arbeitet akribisch und hat hervorragende Arbeit bei uns geleistet. Seine kurzfristige Verkündung war aber unglücklich, nachdem er vor sechs Wochen noch einen Langzeitplan für die kommende Saison vorgestellt hatte“, erklärte Lange.