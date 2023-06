VfL Böddenstedt verzichtet auf den Aufstieg in die Heide-Wendland-Liga

Teilen

Die Böddenstedter steckten die Köpfe zusammen und votierten mehrheitlich gegen einen Aufstieg in die Kreisliga. „Es war eine harmonische, entspannte Entscheidung“, erklärt Fußballobmann Matthias Salge. © Klingebiel, Bernd

Gerüchte gab es schon länger, jetzt herrscht Klarheit: Die Fußballer des VfL Böddenstedt verzichten auf einen möglichen Aufstieg in die Heide-Wendland-Liga!

VON IMMO DE LA PORTE

Böddenstedt – Einen Spieltag vor Schluss liegen die erst letzte Saison hochgekletterten Schwarz-Gelben mit zwei Punkten Vorsprung auf den TuS Wieren auf dem zweiten Aufstiegsplatz. Sie hätten also mit einem Sieg am kommenden Sonnabend in Stadensen den Durchmarsch perfekt machen können.

TuS Wieren rückt als Aufsteiger nach für den VfL Böddenstedt

So aber stehen die Wierener in den Startlöchern, um als zweiter Neuling nach dem Tabellenführer TSV Wriedel ins Oberhaus des Kreisfußballs einzuziehen. Der unerwartete Aufstieg hätte sogar Bestand, sollte Wieren durch eine Heimniederlage gegen De-facto-Absteiger Germania Ripdorf und einen gleichzeitigen Sieg des VfL Suderburg II gegen Lehmke noch auf Platz vier abrutschen. Bis Rang fünf gilt das Aufstiegsrecht, das auch Suderburgs Reserve im Fall der Fälle wegen eines viel zu kleinen Kaders ohnehin nicht nutzen würde, bestätigt VfL-Trainer Jörn Drögemüller gegenüber der AZ.



Der TuS Wieren ist vorbereitet. Coach Mike Schneider: „Vielen Dank nach Böddenstedt für die Fairness, dass sie es schon früh verkündet haben. Das ist dann für uns am Samstag schöner, als wenn man es nicht sicher weiß.“



Reeger erklärt die Hintergründe für Böddenstedts ungewöhnliche Entscheidung: „Es wäre einfach ein anderer Zeitaufwand erforderlich. Wir haben viele Studenten, die nur einmal wöchentlich trainieren können. „Wir sind ein kleiner Verein, mit kleinem, familiärem Umfeld. Wir sind froh, wie es ist“, sagt Reeger, der sich auch an deutlich schlechtere Zeiten im Verein erinnern kann.



Sollten wir nächste Saison wieder oben stehen, kann die Situation dann natürlich neu bewertet werden.

Bei einer Abstimmung hätten sich rund zwei Drittel der Spieler für den Nichtaufstieg ausgesprochen, der Rest trage das Votum voll mit. „Das spricht für den Mannschaftsgeist“, betont Reeger. Diesen einvernehmlichen Eindruck unterstreicht auch Obmann Matthias Salge. „Es war eine harmonische, entspannte Einscheidung. Sollten wir nächste Saison wieder oben stehen, kann die Situation dann natürlich neu bewertet werden.“



Reeger beendet seine Fußballerkarriere, wird sich beruflich verändern, was einen erhöhten Zeitaufwand nach sich ziehen werde. „Ich bin glücklich und zufrieden, wir haben eine intakte Truppe, für mich ein sauberer Abgang“ resümiert der 30-Jährige, der nach höherklassigen Stationen in Emmendorf und bei Teutonia Uelzen vor drei Spielzeiten zu seinem Stammverein zurückkehrte. Martin Schenk, der zweite Teil des Böddenstedter Trainerduos, hat hingegen seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert. Reegers Aufgaben sollen zukünftig auf mehrere Schultern verteilt werden.



Außer Reeger höre nur Tor-wart Cem Reske (möchte nicht mehr von Lüneburg pendeln) auf. Mit dem in Böddenstedt wohnenden Fiete Schenk (U18 JSG Aue Wrestedt) stehe bereits ein Neuzugang fest.