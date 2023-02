Rosche im Kellergipfel frühzeitig unter Druck, SV Holdenstedt endlich wieder komplett

Von: Arek Marud

Im Hinspiel zum Saisonauftakt verpasste Holdenstedt (rechts Niklas Teßmann) gegen Top-Favorit TSV Bardowick (Lennart Ahrens) haarscharf die Überraschung und verlor durch ein Tor aus der 89. Minute mit 1:2. © Marud, Arek

Während die meisten Fußballer noch mitten in der Vorbereitung stecken, geht’s in der Bezirksliga schon rund.

Rosche/Suderburg/Uelzen-Holdenstedt – Für den VfL Suderburg und SV Rosche steht nach dem direkten Duell (4:1) bereits das zweite Punktspiel in diesem Jahr an. Auch der SV Holdenstedt steigt frühzeitig ein.

TSV Bardowick - SV Holdenstedt (Sbd., 15 Uhr)

Mit neuem Elan starten die Holdenstedter ins neue Fußballjahr. Nach einer schier unendlichen Pechsträhne und zahlreichen Verletzungen tritt der Aufsteiger in Bestbesetzung beim Tabellenführer an. Leon Brockschnieder, Maurice Ellenberg, Julian Schütte, Tristan Riggert, Luca Fischer und Rinor Sahiti sind wieder fit. „Mehr Leute im Training bedeuten automatisch mehr Spaß. Wir können jetzt ein größeres Abschlussspielchen machen und auch die einzelnen Bausteine wie Abwehr, Mittelfeld oder Angriff zusammenspielen lassen“, betont Felix Lüring aus dem Trainerteam mit Dietmar Heß und Sebastian Koch.



Vier Punkte Vorsprung haben die Lila-Weißen auf den obersten Abstiegsplatz. Sie bleiben trotz neuer Personaloptionen vorsichtig. „Wir backen trotzdem kleine Brötchen und werden vermutlich bis Saisonende um den Klassenerhalt kämpfen. Auch wenn wir nun mehr Qualität haben. Aber die Mannschaft muss sich erst mal einspielen“, warnt Lüring.



Der Auftakt in Bardowick gefällt dem Coach durchaus: „Der Vorteil ist, dass wir im ersten Spiel nicht zwingend drei Punkte holen müssen.“ 35 Zähler plus müssten laut Lüring am Ende zum Klassenerhalt reichen. Der SVH braucht demnach noch mindestens 17 Punkte.



TuS Barendorf - SV Rosche (So., 15 Uhr)

Nach dem verkorksten Start und dem unglücklichen 1:4 in Suderburg wächst schnell der Druck in Rosche. „Den haben wir jetzt definitiv. Vom Ergebnis her war es ein Rückschlag. Fußballerisch waren wir mit Suderburg auf einer Höhe“, findet Trainer Pascal Kläden. Die sportliche Brisanz ist enorm. Barendorf als Tabellenvorletzter und Roscher als Drittletzter sind punktgleich. Abstiegskampf pur ist angesagt. Kläden: „Verlieren ist verboten. Eventuell könnten wir mit einem Punkt zufrieden sein. Aber eigentlich zählt nur ein Dreier.“



Durch das Rückrunden-Aus von Joel Grefe (Mittelfuß) rückt Timo Kewitz offensiv auf dem Flügel vor. Innenverteidiger Dennis Hielscher spielt zukünftig im Sturm. Für ihn soll Rückkehrer Felix Popko in der Abwehr agieren. Auch Ole Hilmer (nach Kreuzbandriss) und Marcus Frommhagen (Knorpelschaden) stehen im Abstiegskampf nicht zur Verfügung. Dazu fehlt am Sonntag Erik Reimer.



Vastorfer SK - VfL Suderburg (So., 15 Uhr)

Die Suderburger sind so etwas wie das Team der Stunde. Sie gewannen ihre letzten vier Spiele und schossen dreimal in Folge vier Tore. Am Vorsonntag gegen den SV Rosche lief es beim 4:1 laut Spielertrainer Thomas Nowak „absolut optimal. Eigentlich war Rosche dem 1:1 näher. Und dann gehen wir mit einem 3:0 in die Pause. Wir waren sehr effektiv.“



Vor dem nachfolgenden Heimspiel gegen den TSV Bardowick soll gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten unbedingt der fünfte Dreier in Folge her. Vastorf ist abgeschlagen und hat erst sieben Punkte geholt. Nach 21 Zählern im Jahr 2022 wünscht sich Nowak nun ein „paar Pünktchen mehr“ beim auf Tabellenplatz neun vorgerückten VfL. Und er ist guter Dinge: „Wir hatten die erwarteten Anlaufprobleme. Die Sachen funktionieren bei uns jetzt besser.“