Vereinsgeschichte geschrieben

Bad Bodenteich – Der TuS Bodenteich nutzt die Corona-Zwangspause, um die personellen Planungen für die 2. Fußball-Herrenmannschaft voranzutreiben. Mit Hadi Karamac haben die Blau-Weißen einen neuen Trainer vorgestellt, der das in der 1.

Kreisklasse Süd aktuell stark abstiegsbedrohte Team in der nächsten Saison übernehmen wird.

Karamac ist ein TuS-Urgestein. Er spielte 500 Mal für die 1. Herren bis hoch zur Niedersachsenliga und „kennt den Verein in- und auswendig“, erklärt der Vereinsvorsitzende Friedhelm Schulz. Der aktuelle Trainer Stefan Buß habe aktiv bei der Suche seines Nachfolgers mitgewirkt, heißt es in einer Vereinsmitteilung. Schulz lobt den jetzigen Trainer der TuS-Reserve: „Er hat im letzten Jahr seine privaten Interessen für den TuS Bodenteich noch einmal für die Dauer einer Saison zurückgestellt, um der bis kurz vor Saisonbeginn noch trainerlosen 2. Herrenmannschaft die Teilnahme am Punktspielbetrieb zu ermöglichen.“

Karamac war bereits von 2012 bis 2014 als Coach der TuS-Reserve tätig. Er führte das Team bis in die damalige Uelzener Kreisliga und holte 2014 den bis heute einzigen Herren-Kreispokaltitel der Vereinsgeschichte nach Bad Bodenteich.

„Leidenschaftlicher Fußballspieler“

Im Sommer 2017 übernahm Karamac die U16 der JSG Aue Bodenteich, die er als Trainer bis heute erfolgreich begleitet und aktuell in die U18-Bezirksliga gehievt hat. Schulz: „Er ist ein leidenschaftlicher Fußballspieler und qualifizierter Trainer.“

Zudem einigte sich der Verein auf eine weitere Zusammenarbeit mit Nicola Peters, der auch an Karamacs Seite in der kommenden Saison als Co-Trainer der 2. Herren tätig sein wird. kl, fs