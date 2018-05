Ein Verein sieht Rot und feiert sich selbst

Uelzen/Landkreis. Abenteuerliche Team-Zusammenstellung in Bienenbüttel, zwei Hoffnungsträger beim SC 09 Uelzen, Euphorie beim SV Stadensen und eine tolle Geste der SG Natendorf/Jastorf II. Der heutige AZ-Nachschuss dreht sich um Telefonate, Trikots und tolle Tugenden.

•

Bienenbüttels Trainer Maik Schulze zog alle Register, um überhaupt auf elf Spieler zu kommen. Innerhalb von nur einer Stunde und gerade einmal 60 Minuten vor Spielbeginn gelang es ihm, vier Akteure aus der 3. Herren für einen Einsatz gegen den TSV Groß Hesebeck/Röbbel zu mobilisieren. Ein Überredungsversuch war spektakulärer als der andere. Biniam Yemane Berihu verrichtete gerade Gartenarbeit, als sein Telefon bimmelte. Er musste auch noch den Nachwuchs bei den Nachbarn für eine halbe Stunde unterbringen, weil die Ehefrau nicht zuhause war.

Auch nicht von schlechten Eltern war die Spontanzusage von Jan-Christoph Rossa, der zwar mitspielen wollte, aber keine Fußball-Klamotten hatte, da seine Ausrüstung beim Mannschaftskollegen Daniel Oldenburg nach dem Spiel des TSV III am Sonnabend noch im Kofferraum lag. Oldenburg düste also mit den Fußballstiefeln zum Sportplatz. Schnell abdüsen musste Jonas Thiem. Und zwar schon zur Halbzeit. Denn die dritte Bienenbütteler Leihgabe musste in Eddelstorf pfeifen und half nur 45 Minuten aus. Nur bei Sascha Voloder lief es unspektakulär, hatte er bereits am Vorabend zugesagt. Dafür stand der Einsatz von Thorben Franz auf der Kippe (eigene 2. Herren), der direkt vom Dienst zum Spiel antanzte. „So habe ich dann die Spielvorbereitung am Telefon verbracht“, war Coach Schulze hinterher geschafft.

•

Neuer Trainer für Barums Oberliga-Fußballerinnen. Bernd Wischnewski folgt ab Sommer auf den scheidenden Co-Trainer Burkhard Schorling und wird ein gleichwertiges Trainergespann mit Björn Schwichtenberg bilden. Beide Coaches kannten sich aus früheren A-Jugendzeiten und betreuten Suderburg (Schwichtenberg) und Treubund Lüneburg (Wischnewski) vor einigen Jahren. Der Barumer Coach erkundigte sich bei Wischnewski eigentlich nach dessen früherem Trainerkollegen, der aber längst aufgehört hat. „Da habe ich ihn gefragt, ob er nicht Lust auf Frauenfußball hätte“, verrät der MTV-Übungsleiter. Der 23-jährige Wischnewski absolviert die B-Leistungsfußball-Lizenz und betreute zuletzt den U17-Niedersachsenligisten MTV Treubund Lüneburg, für den er acht Jahre tätig war. Er ist bereits jetzt schon bei den Trainingseinheiten dabei, um die Mannschaft schnell kennenzulernen.

•

Der Fair-Play-Gedanke war der SG Natendorf/Jastorf II wichtiger als der erste Saisonsieg. Germania Ripdorf II reiste zur Auswärtspartie beim SVN in der 3. Kreisklasse 1 nur zu neunt an. Die Hausherren verzichteten aber auf den möglichen Personalvorteil und reduzierten ihre Startaufstellung ebenfalls auf neun Spieler. Beide Mannschaften nutzten die Freiräume, und es entwickelte sich ein offener und torreicher Schlagabtausch, bei dem die Ripdorfer zweimal mit zwei Toren Vorsprung führten. In der Schlussphase lag die SG vorne und schien sich fürs Fair Play selbst zu belohnen. Thomas Kullmann (2) und Pascal Pfaff machten aus einem 3:5 ein 6:5. Doch dann wurde den Gästen noch in der letzten Aktion des Spiels ein Strafstoß zugesprochen, der dann zum gerechten Endergebnis von 6:6 (Tor durch Sebastian Schütze) verwandelt wurde. Die Partie wurde gar nicht mehr angepfiffen.

•

Aus der Not eine Tugend gemacht! Daniel Nulet sorgt seit Wochen für die notwendige Stabilität im Abwehrverbund des Bezirksligisten SC 09 Uelzen. Auch beim 1:1 gegen den TuS Bodenteich war er bester SC-Akteur. Nulet spielt wohlgemerkt normalerweise in der SC-Reserve. Was ebenfalls verwundert: Als rechter Verteidiger glänzt er seit Wochen, obwohl er eigentlich viel lieber im Mittelfeld auf dem Flügel spielt. „Er ist bombenstark. Ein Mitreißer und positiver Typ“, ist Trainer Harald Voigts begeistert.

Und noch etwas macht dem SC im Abstiegskampf Mut. Andreas Richter mischt nach monatelanger Pause wieder mit. Der Mannschaftskapitän sollte eigentlich die Säule des Aufsteigers im Abstiegskampf sein, kam aber wegen einer langwierigen Verletzung kaum zum Zug und spielte in Bodenteich „aus der kalten Hose“. Da dem SC diverse Leute fehlten, wurde er ohne ein einziges Training eingewechselt und übernahm vom Ersatzkapitän Kevin Wopke die Kapitänsbinde. „Er ist ein wichtiger Spieler, vor allem für die jungen Leute. Wir können ihn absolut gebrauchen“, erhofft sich das Trainergespann Voigts/Viktor Worster weitere Impulse.

•

Beim SV Stadensen ist der Zusammenhalt zwischen Fans und Mannschaft so bemerkenswert, dass kein Blatt dazwischen passt. Im Sommer erhielten die SVS-Kicker neue Trikots mit Stadenser Wappen und der Vereinsaufschrift. Auch die Fans konnten die Jerseys käuflich erwerben und sich obendrein eigene Namen oder die der Spieler auf dem Rücken drucken lassen. „Frei nach dem Motto: Lass uns aus dem SV Stadensen eine rote Wand machen“, berichtet der SVS-Trainer Olaf Bode, der die Aktion als Riesenerfolg wertete. „Das ist super, super angekommen. Über 70 Trikots wurden verkauft. Und das bei einem so kleinen Dorf. Das zeigt unseren starken Zusammenhalt.“

Ohnehin wird der Stadenser Anhang derzeit so richtig verwöhnt. Nach dem 4:1-Heimerfolg im Spitzenspiel gegen die SVG Oetzen/Stöcken feierte man gemeinsam mit den Protagonisten, die an diesem Sonntag ein weiteres Schützenfest folgen ließen. Beim Sieg gegen den TSV Wrestedt/Stederdorf gab es vier Tore, aber nur einen Torschützen. Sven Graf erzielte alle Stadenser Treffer zum 4:0.

•

Er ist Emmendorfs Elferkiller. Schon zum dritten Mal hintereinander parierte Torwart David Meyer einen Strafstoß. Nach seinen gehaltenen Bällen gegen den VfL Westercelle und SV Bornreihe ließ er sich nun auch beim 4:1-Sieg in Ottersberg nicht überlisten. Einer dürfte besonders erleichtert sein. Verteidiger Marius Meyer hatte jedes Mal das Foul im Strafraum begangen, konnte sich aber immer auf seinen Keeper verlassen. Einen Strafstoß ließ David Meyer dann doch passieren. Ebenfalls in Bornreihe. Doch das war ein Handelfer und den beging auch nicht Marius Meyer, sondern Jonas Foth.

Von Arek Marud