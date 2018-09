Als Ur-Eddelstorfer wechselt man nicht

Eddelstorf. Er ist mit seinem Verein verwurzelt wie kaum ein anderer Uelzener Fußballer. Seit 24 Jahren spielt Fabian Hänel für den SV Eddelstorf. Neuerdings ist der zuverlässige Torwart auch noch Kapitän.

Ein Fußball-Thema mehr, über das man sich im Hause Hänel unterhalten kann.

Wenn Eddelstorfs Bezirksliga-Kicker auf dem eigenen Sportplatz zum Mittelkreis schreiten, kribbelt es bei Fabian Hänel neuerdings ganz besonders. „Das ist ein tolles Gefühl, bei der Vereinshymne als Erster aufzulaufen.“ Vor dieser Saison wurde der SVE-Keeper zum neuen Mannschaftskapitän ernannt. Es sind seine Aura, Erfahrung und auch körperliche Erscheinung, die den 29-Jährigen für diese Aufgabe prädestiniert machten.

Hänel trägt die Binde mit Stolz, ist er bereits seit 1993 im Verein. Nur in der Saison 2006/07 zog es ihn zur A-Jugend des MTV Treubund Lüneburg. „Es gab Angebote. Für einen Ur-Eddelstorfer ist es aber schwer, den Verein zu wechseln“, erzählt er im AZ-Liga-Talk.

Hänel wohnt in Eddelstorf, hat alle Höhen und Tiefen mitgemacht und kam auch dank Trainer Olaf Walter nie in Versuchung, sich doch noch mal woanders zwischen die Pfosten zu stellen. Denn er hat ihm viel zu verdanken: „Er ist ein überragender Trainer und fußballerisch einer der Menschen, die ich am meisten schätze.“

Bis auf das Spiel gegen Vastorf, wo Hänel beim 3:5 keine gute Figur abgab, befindet er sich in bestechender Form. So wie die gesamte Mannschaft, die vor dem Heimspiel gegen SV Rosche (Sonntag, 15 Uhr) fast schon sensationell auf Platz drei steht. „Wir haben super Typen und Charaktere. Alle arbeiten akribisch. Es ist echt super, wie wir auftreten.“

Ohnehin hat die Familie Hänel eine ganz besondere Beziehung zum SV Eddelstorf. Auch die Brüder Julian und Tim zählen zum Kader des Bezirksligisten. Patenonkel Andreas Tippe spielte früher beim SVE. Papa Burkhard war ehemaliger Keeper bei den Blau-Gelben und macht seit Jahren als Torwartcoach weiter. Mit seinem Filius schiebt er schon mal Sonderschichten. „Es ist schwerer, unter seinem Vater als unter einem normalen Torwarttrainer zu trainieren. Er ist sehr kritisch und bei Fehlern auch sehr fordernd“, erklärt Fabian Hänel das besondere Vater-Sohn-Verhältnis.

Bei so viel Familientradition drehen sich zuhause viele Gespräche um Fußball. Patenonkel und Vater erzählten vor einigen Jahren noch stolz von ihren glorreichen Zeiten. „Jetzt wandelt es sich. Wir haben auch ein paar Geschichten auf Lager“, spielt Hänel auf Eddelstorfs Pokalsieg 2012 oder den jetzigen Bezirksligaaufstieg an.

Von Arek Marud