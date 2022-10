Union-Trainer Tobias Neubauer: „Schweinehund drei Mal überwinden“

Der TSV Bienenbüttel (Mitte Lukas May) will seinen Vorwärtsmarsch im Heimspiel gegen den TuS Wustrow fortsetzen und am heutigen Abend auch die Flutlichtatmosphäre im heimischen Ilmenaustadion nutzen. Auf Molzens Johannes Späth (rechts) wartet im Ortsderby bei Teutonia Uelzen II ebenfalls ein emotionales Duell. © Michael Klingebiel

Freitag, Sonnabend, Sonntag – die Partien der Uelzener Mannschaften in der Fußball-Kreisliga Heide-Wendland erstrecken sich am 13. Spieltag über das gesamte lange Wochenende.

Von Michael Klingebiel

Uelzen/Landkreis – Schon heute Abend trifft der TSV Bienenbüttel unter Flutlicht auf den TuS Wustrow, morgen dann steigt das Uelzener Stadtderby zwischen der Teutonia-Reserve und dem SV Molzen, und einen Tag später empfängt die Union Bevensen den FC Samtgemeinde Gartow zum Kellerduell.

Verlegt auf den 24. November wurde das Spiel des TuS Ebstorf gegen Spitzenreiter FC Heidetal.



TSV Bienenbüttel – TuS Wustrow (Fr., 19.30 Uhr)

Schon heute Abend erwarten die Bienenbütteler in einem Flutlichtspiel den unmittelbaren Tabellennachbarn aus Wustrow. Beide Teams tummeln sich direkt vor der Abstiegszone, der mögliche Sieger kann also einen großen Schritt Richtung Ligamittelfeld setzen.



„Sowohl wir als auch unser Gegner haben zuletzt gepunktet, beide laufen somit mit dem entsprechenden Selbstvertrauen auf“, blickt TSV-Coach Frank Kathmann voraus und erwartet ein umkämpftes Sechs-Punkte-Spiel. Sein TSV siegte zuletzt in Westergellersen (3:2), der TuS gegen die FSG Südkreis (2:1).



„Das Torverhältnis der Wustrower spricht für sich“, analysiert Kathmann. „Vorn haben sie zwei schnelle, quirlige Leute, die aus vielen Lagen schießen und auch im Eins-gegen-eins gut sind. Hinten aber haben sie ihre Anfälligkeiten.“ Dementsprechend wird er seine Männer impfen. „Es ist Freitagabend, es ist ein Heimspiel, da muss sich jeder entsprechend reinhauen.“



Teutonia Uelzen II – SV Molzen (Sa., 13 Uhr)

Die Einen stecken im tiefsten Abstiegsschlamassel, die Anderen schnuppern an den Spitzenplätzen. Tabellenvorletzter Teutonia II zieht gegen den Ligafünften aus Molzen als Außenseiter in dieses Duell. Aber es ist ein Ortsderby, und das sollte auch der Favorit nicht auf die leichte Schulter nehmen.



Für Teutonia-Trainer Steffen Vick hat das Spiel eine hohe Bedeutung: „Wenn wir noch etwas reißen wollen, dann müssen wir auch mal gegen ein Team von oben punkten. Viel tiefer als in der aktuellen Situation geht es nicht.“ Dem Gegner bescheinigt er eine bisher sehr gute Saison mit oftmals leidenschaftlichen Auftritten. „Besonders auf ihren Torjäger Joél Schaate sollten wir ein Auge haben.“



Nachdem die SVT am zurückliegenden Sonntag ihre Partie in Dangenstorf mangels Spielern absagen und die Punkte kampflos abgeben musste, sieht es laut Vick nunmehr wieder besser aus. „Personell geht es hoffentlich bergauf, wobei wir auch diese Woche noch immer kranke und angeschlagene Spieler haben. Der eine oder andere Einsatz wird sich erst kurzfristig entscheiden. Aber für solch ein Derby sollte jeder brennen.“



Auf der Gegenseite schielt Betreuer Kai Liebner mit gemischten Gefühlen auf dieses Duell, obwohl er „um die klare Favoritenrolle“ weiß: „Am Vorsonntag beim 1:1 gegen Adendorf brachten wir uns mit mittelprächtiger Leistung selbst zum Wanken, gefallen sind wir mit Glück nicht. Gehen wir mit einer zu lockeren Sicht in dieses Duell, wird es ein Spiel mit dem Feuer.“ Er rechnet mit heftiger Gegenwehr der Uelzener („die wollen uns mit Sicherheit ein Bein stellen“), hat aber auch einen entsprechenden Plan parat. „Mit klaren offensiven Abläufen und mannschaftlicher Präsenz werden wir versuchen, schnell das Spiel in unsere Richtung zu lenken.“ Für SVM-Trainer David Feckler ist es zudem die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte.



Union Bevensen – FC SG Gartow (So., 14 Uhr)

Die Union Bevensen trifft als Viertletzter der Liga auf den einen Rang hinter platzierten FC Samtgemeinde Gartow. Ein Kellerduell, das für beide Teams von enormer Bedeutung ist, um Boden im Abstiegskampf gut zu machen. Während der Aufsteiger aus dem Landkreis Lüchow/Dannenberg neun seiner letzten elf Partien verlor, steigerten sich die Kurstädter in den zurückliegenden mehr und mehr. Am zurückliegenden Sonntag sammelten sie mit einem Last-Minute-2:2 in Ebstorf zusätzliches Selbstbewusstsein.



„Nun gilt es, den Schwung mitzunehmen und nachzulegen“, fordert Union-Trainer Tobias Neubauer eine hoch konzentrierte Vorstellung von seinen Männern. „Wir erwarten ein heiß umkämpftes Abstiegsduell und werden alles daran setzen, um die Punkte in Bad Bevensen zu behalten. Und wenn der Schweinehund dafür drei Mal überwunden werden muss – es ist der erste Saisonheimsieg fällig!“



Die personelle Situation im grün-weißen Lager ist weiterhin gut. Auch Torjäger und Routinier Lukas Burghardt kehrt in den Kader zurück.