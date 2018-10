Union schenkt den Rätzlingern ordentlich ein – 6:0

mk Uelzen/Landkreis. Gemischte Bilanz für die Uelzener Vertreter am 9. Spieltag in der Fußball-Kreisliga Heide-Wendland. Die Union Bevensen setzte sich überaus deutlich im Kreisduell beim chancenlosen TV Rätzlingen durch, erzielte gleich ein halbes Dutzend Treffer zum 6:0-Auswärtssieg.

Mit einem Remis endete das zweite kreisinterne Duell, am Uelzener Fischerhof hieß es am Ende 1:1 zwischen dem SC 09 und dem MTV Römstedt. Ihren allersten Punktgewinn feierte zudem die Uelzener Teutonen-Reserve in Zernien (1:1). Dagegen kehrte der FC Oldenstadt mit einem 1:4 im Gepäck vom SC Lüneburg wieder.