Union hält die Uelzener Fahne hoch

Heide-Wendland-Liga: Kurstädter besiegen Heidetal mit 4:2 / Auswärtspleiten für Oldenstadt, Holdenstedt und den SC 09 Uelzen

+ © Michael Klingebiel Union Bevensens Petru Borlan (Mitte) schnürte im Duell mit Aufsteiger FC Heidetal einen Doppelpack, überwindet hier Gästekeeper Bairam-Maxim Wulf zum zwischenzeitlichen 3:1. © Michael Klingebiel

mk Uelzen/Landkreis. Der 1. Spieltag in der Fußball-Kreisliga Heide-Wendland verlief aus Sicht der Uelzener Teams wenig berauschend. Einzig die Union Bevensen hatte Grund zur Freude, besiegte den Aufsteiger FC Heidetal vor heimischem Publikum mit 4:2 Toren. Dagegen kehrten der SV Holdenstedt (2:3 in Wustrow), der SC 09 Uelzen (0:5 in Vastorf) sowie der FC Oldenstadt (0:5 in Woltersdorf) allesamt mit leeren Händen von ihren Auswärtsfahrten zurück.