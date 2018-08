Union feiert 2:1-Derbysieg über Römstedt

Während der FC Oldenstadt eine ärgerliche „Last-Minute-Niederlage“ daheim gegen Neetze kassierte (1:2), zahlten die restlichen drei Kreisvertreter kräftig Lehrgeld: Teutonia Uelzen II unterlag Scharnebeck am heimischen Königsberg mit 0:4, der TV Rätzlingen der offensivstarken SV Lemgow/Dangenstorf gar mit 1:6. Zudem fing sich der SC 09 Uelzen in Barendorf ebenfalls ein halbes Dutzend Gegentreffer und trat mit einem 0:6 im Gepäck betrübt die Heimfahrt an.