Union empfängt Bienenbüttel zum Abstiegskracher

Für den TuS Ebstorf (rechts Karl Böttcher) geht es mit Volldampf beim Tabellenzweiten Ochtmisser SV los. Der SV Molzen (Niklas Brucker) startet beim TSV Gellersen II. © Michael Klingebiel

Nach dem ersten Nachholspiel in der vergangenen Woche (Lüneburger SV - TSV Adendorf 3:1) erwacht die Fußball-Kreisliga nun komplett aus dem Winterschlaf. Es steht der 19. Spieltag auf dem Programm.

Von Michael Klingebiel

Uelzen/Landkreis – Von den fünf Uelzener Kreisvertretern lauern der TuS Ebstorf (6.) und der SV Molzen (7.) noch in Reichweite zu den Spitzenplätzen der Liga. Der TuS tritt zum Jahresauftakt beim Tabellenzweiten in Ochtmissen an, der SVM reist zum abstiegsbedrohten TSV Gellersen II.



Tief im Abstiegskampf stecken Union Bevensen, TSV Bienenbüttel sowie Teutonia Uelzen II. Die beiden Erstgenannten prallen im Derby am Sonntag direkt aufeinander, während die Uelzener bei der Lüneburger SV vermutlich einen schweren Stand haben werden.



Ochtmisser SV - TuS Ebstorf (So., 15 Uhr)

Einen dicken Brocken aus dem Weg räumen müssen die Ebstorfer. In Ochtmissen wartet der Tabellenzweite auf den an Position sechs platzierten TuS. Fünf Punkte trennen beide Teams. Glückt dem Kreisvertreter tatsächlich der Coup, wäre er ganz dicht dran an den Aufstiegsplätzen. Im Hinspiel allerdings zeigte der OSV dem TuS seine Grenzen auf, siegte deutlich mit 5:0 Toren.



„Wir wollen natürlich versuchen, uns dafür zu revanchieren“, rechnet sich das Ebstorfer Trainerduo Björn Penkert/Marius Meyer diesmal mehr aus. „Wie nach jeder Vorbereitungsphase weiß aber auch wieder keiner so wirklich, wo er genau steht.“



Von den Resultaten her sei die eigene Vorbereitung ganz gut gelaufen. Dennoch wissen die Coaches, „dass da noch sehr viel Luft nach oben gewesen ist in spielerischer Hinsicht“.



Lüneburger SV - Teutonia Uelzen II (So., 15)

Nur als krasser Außenseiter fährt die auf dem drittletzten Rang liegende Teutonen-Reserve zur Lüneburger SV. „Das ist nicht unsere Kragenweite, wir sehen es als Bonusspiel“, blickt SVT-Trainer Steffen Vick ziemlich skeptisch nach dem Hinspiel-2:5 auf dieses Duell. Zumal die LSV am zurückliegenden Sonntag mit dem 3:1 im Nachholspiel gegen den Ligadritten aus Adendorf aufhorchen ließ.



„Unsere Vorbereitung lief überhaupt nicht gut. Viele Studenten, viele Ausfälle“, hadert Vick mit der Situation. Neben Torwart Phil Wallat (Kreuzbandriss) fällt nun auch noch Mirco Tippe mit Verdacht auf Meniskusriss längerfristig aus. „Aktuell haben wir einen 15-Mann-Kader. Trotzdem konnten wir testen und alles probieren. Das Ziel bleibt der Klassenerhalt.“



Im Vorfeld der Partie gab es ein „Verlegungs-Hickhack“. Beide Vereine hatten sich auf Lüneburger Initiative hin eigentlich schon auf den 26. Mai verständigt. Doch der Vereine machte laut Teutonia-Trainer Steffen einen Rückzieher und unterbreitete andere Vorschläge. Nun soll das Spiel am Sonntag, 15 Uhr, in Reppenstedt stattfinden. Da die Blau-Gelben vom spielfreien Wochenende ausgegangen waren, steht nicht fest, ob sie eine volle Mannschaft zusammenkriegen. „Wir versuchen, eine Notelf auf die Beine zu stellen“, sagt Vick. Der LSV-Sportplatz ist nach wie vor, wie schon die gesamte Saison über, gesperrt.



Union Bevensen - TSV Bienenbüttel (So., 15)

Gleich zum Start aus der Winterpause steigt in Bad Bevensen ein für beide Teams eminent wichtiges Nachbarschaftsderby. Sowohl die gastgebende Union als auch die Bienenbütteler zählen zum Kreis jener sieben Mannschaften, die den Abstieg bzw. den Klassenerhalt unter sich ausmachen dürften. Aktuell liegen die Rivalen punktgleich mit einem Zähler Vorsprung knapp über dem Strich – ein echtes Sechs-Punkte-Spiel also. Das Hinspiel entschied der TSV nach umkämpften 90 Minuten mit 2:1 Toren für sich.



Union-Trainer Tobias Neubauer spricht von einer durchwachsenen Vorbereitung und ist gespannt darauf, wie seine Spieler aus den Startlöchern kommen. „Es geht gleich um enorm wichtige Punkte, Abstiegskampf pur halt. Trotz der winterlichen Temperaturen erwarte ich einen ganz heißen Fight.“ Fehlen werden den Kurstädtern Nils Pipereit (Sperre), Mathis Specht und Jannik Twellhegen (verletzt).



Auf der Gegenseite bringt es TSV-Coach Frank Kathmann ebenfalls auf den Punkt: „Es heißt für beide schlichtweg: verlieren verboten.“ Ebenso wie sein TSV hinke die Union aus seiner Sicht ihren Ansprüchen weit hinterher. Nun stehe man hier wie da mitten drin im Schlamassel. „Eine Niederlage darf sich keiner erlauben!“ Die zuletzt angespannte Personalsituation hat sich im TSV-Lager ein bisschen entschärft. Kathmann kann vermutlich auf einen 15- oder 16-Mann-Kader zurückgreifen, ohne die Dienste der 2. Herren bemühen zu müssen.



TSV Gellersen II - SV Molzen (So., 15 Uhr)

In Westergellersen erwartet die Molzener alles andere als ein Selbstgänger. Zwar liegt der SVM als Ligasiebter in Schlagweite zu den Spitzenplätzen und die TSV-Reserve „nur“ in der Abstiegszone, doch der Gegner wird nicht zuletzt wegen seiner brisanten Lage alles reinwerfen. Das vermutet auch SVM-Betreuer Kai Liebner und erinnert an das Hinspiel: „Trotz des am Ende deutlichen 4:0-Sieges konnten wir die Landesligareserve erst in der 2. Halbzeit niederringen.“



Aus seiner Sicht werden für alle Teams in der Rückrunde die Karten neu gemischt. Gellersen könne daher auch mit Aushilfe aus der Landesligatruppe überraschen. „Bei uns lief die Vorbereitung zufriedenstellend, die Jungs sind ,on fire’ und wollen sich weiterhin oben festbeißen“, überwiegt dennoch die Zuversicht bei Liebner. Und das nötige Rezept dafür hat er auch parat: „Wir müssen frühzeitig unsere Fixpunkte im Spiel finden und Stress im gegnerischen Strafraum produzieren.“