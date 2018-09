Union Bevensen zerpflückt Teutonias Reserve – 7:0

Heide-Wendland-Liga: Römstedter 1:0-Sieg in Zernien / Oldenstadt, Rätzlingen und SC 09 verlieren

+ © Michael Klingebiel Zwei Treffer steuerte Union Bevensens Christopher Rühmann zum Kantersieg über Teutonias Reserve bei. Hier stochert er den Ball zum zweiten Union-Treffer des Tages ins Netz. © Michael Klingebiel

mk Uelzen/Landkreis. Das Fußball-Wochenende verlief in der Heide-Wendland-Liga aus Kreissicht nicht so sehr erfolgreich. Am 5. Spieltag siegten lediglich Union Bevensen (7:0 im Kreisderby gegen Teutonia Uelzen II) und der MTV Römstedt (1:0 in Zernien).