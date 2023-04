Union-Siegeszug setzt sich fort – aber Molzen patzt erneut!

Teilen

Jeldrik Wendig (Mitte, hier gegen Dino Marjanovic) erzielte nicht nur den Molzener Führungstreffer, sondern agierte auch sonst oftmals auffällig im Verfolgerduell gegen die Lüneburger SV. © Michael Klingebiel

Am 24. Spieltag in der Fußball-Kreisliga Heide-Wendland setzte die Union Bevensen ihren Siegeszug der zurückliegenden Wochen fort, kehrte mit einem 2:1-Erfolg von der Eintracht Lüneburg zurück und darf bei jetzt zwölf Punkten Vorsprung getrost den Klassenerhalt feiern. Dagegen stecken der TSV Bienenbüttel (3:7 beim FC Heidetal) und Teutonia Uelzen II (2:2 in Lüchow) nach wie vor tief im Abstiegsschlamassel.

VON MICHAEL KLINGEBIEL

Uelzen/Landkreis - Weiteren Boden im Aufstiegsrennen büßte der SV Molzen im Verfolgerduell gegen die Lüneburger SV ein (1:2), rutschte hinab auf Tabellenplatz sechs. Einen Achtungserfolg feierte der TuS Ebstorf und trotzte dem Ligadritten TSV Adendorf nach turbulenten Schlussminuten ein 1:1 ab.

SC Lüchow –

Teutonia Uelzen II 2:2 (1:1)

Tore: 0:1 Sokoll (23.), 1:1 Fricke (37.), 1:2 Macho (50.), 2:2 Roehl (82.).

Eintr. Lüneburg – Union Bevensen 1:2 (1:1)

Tore: 1:0 Pritschau (2.), 1:1 Wedel (44.), 1:2 Burghardt (53.).

TSV Gellersen II – FC SG Gartow 1:2 (0:1)

Tore: 0:1 A. Pewsdorf (8.), 1:1 Tietz (46./Elfmeter), 1:2 Urbansky (70.).

TuS Wustrow – Ochtmisser SV 1:1 (1:0)

Tore: 1:0 S. Trittel (27.), 1:1 Al Younes (47.).

TuS Ebstorf – TSV Adendorf 1:1 (0:0)

Tore: 0:1 Martin (90.+1), 1:1 Penkert (90.+3).

FC Heidetal – TSV Bienenbüttel 7:3 (2:3)

Tore: 0:1 Cassier (15.), 1:1 Wollitz (31./Elfmeter), 1:2 Cassier (32.), 1:3 Mattern (37.), 2:3 Konik (45.+3), 3:3 J. Horn (49.), 4:3 D. Horn (69.), 5:3 D. Horn (83.), 6:3 Konik (87.), 7:3 D. Horn (90.+5).

SV Lemgow/D. – FSG Südkreis 1:1 (1:0)

Tore: 1:0 Fröhlich (25.), 1:1 Müller (47.); besonderes Vorkommnis: Lemgows Fröhlich scheitert mit Foulelfmeter an FSG-Keeper J. Schulz (90.+2).

SV Molzen – Lüneburger SV 1:2 (1:0)

Tore: 1:0 Wendig (20.), 1:1 Merkosjan (61.), 1:2 Celik (65.).