Union Bevensen feiert Kreisliga-Meisterschaft: „Es war kein Halten mehr“

Von: Bernd Klingebiel

Teilen

Eingehüllt in grün-weiße Rauschschwaden: Mit einer großen Party feierten die Union-Fußballerinnen ihren Titelgewinn. © Privat

Die Fußballerinnen des BSV Union Bevensen machten mit einem 4:2-Heimsieg gegen den Thomasburger SV vorzeitig die Meisterschaft in der Kreisliga und damit den Aufstieg klar.

Bad Bevensen – Umjubelte Start-Ziel-Meisterschaft für die Fußballerinnen des BSV Union Bevensen: Die Grün-Weißen haben sich in der Frauen-Kreisliga Heide-Wendland mit einem 4:2-Heimsieg gegen den Thomasburger SV vorzeitig den Titel und den Aufstieg in die Bezirksliga gesichert. Union hatte sich bereits am ersten Spieltag (14:0 beim FC Heidetal) an die Tabellenspitze gesetzt und die Führung nicht mehr hergegeben.

„Über die gesamte Saison hinweg haben wir eine konstant gute Leistung gezeigt“, jubelte das Trainerduo Lukas Burghardt und Jan Funck. Union musste bisher nur drei Niederlagen einstecken. „Spielerisch entwickelte sich die Mannschaft während der gesamten Saison immer weiter. Der Kader vergrößerte sich und das Team wuchs immer mehr zusammen. Die Meisterschaft ist das verdiente Ende einer tollen Saison“, erklärten Burghardt und Funck.



Im letzten Heimspiel gegen den Thomasburger SV (4:2) stimmte alles: eine beeindruckende Kulisse von mehr als 120 Zuschauern, bestes Wetter, grandiose Stimmung, schwärmt das Trainergespann. Durch ein frühes Tor (13.) von Lina Hedder nach starker Kombination mit Merle Burghardt lag Union vorn. Direkt nach Wiederanpfiff gelang Carlotta Müller das 2:0. Durch den Anschlusstreffer wachgerüttelt, schalteten die Bevenserinnen einen Gang hoch und stellten abermals durch Müller und Nora Kronshage auf 4:1, ehe Thomasburg abermals verkürzte. „Nach dem Abpfiff war dann kein Halten mehr. Party, Freibier, grün-weißer Rauch und etliche Bierduschen prägten die kommenden Stunden auf dem Sportplatz“, schildern die Coaches Lukas Burghardt und Jan Funck.