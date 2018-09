Das unglaubliche Solo von Jeremy Fritz - 2:0!

Emmendorf - von Bernd Klingebiel. Jubel beim SV Emmendorf nach 90 Minuten hartem Kampf: Der Fußball-Landesligist feierte am Sonnabend von 330 Zuschauern im Waldstadion nach einer zweiwöchigen Zwangspause einen verdienten 2:0 (1:0)-Heimsieg gegen den Aufsteiger TSV Gellersen.

Die Gäste entpuppten sich wie in vielen Duellen zuvor in der Bezirksliga als ein unbequemer Gegner, der den Platzherren körperlich alles abverlangte. SVE-Trainer Danny Torben Kühn: "Das war qualitativ nicht so hochwertig, aber ehrlich gesagt, interessieren mich heute nur die Punkte."

Nach einem Foul gegen den nachsetzenden Jan Böhringer verwandelte Luca Schenk den fälligen Strafstoß zur frühen Emmendorfer Führung. Nach dem Seitenwechsel sorgte Jeremy Fritz mit einem unglaublichen Solo aus der eigenen Hälfte heraus gegen die halbe Gellerser Mannschaft und einem coolen Abschluss per Traumtor für die Entscheidung.

Tore: 1:0 Schenk (5./FE), 2:0 Fritz (66.).

