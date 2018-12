Umkämpfte Punkteteilung in Barum

am Barum. Das letzte Derby des Jahres endete mit einem Remis. In einer umkämpften Partie trennten sich die Fußball-Bezirksligisten MTV Barum und SV Rosche 1:1 unentschieden.

Für die Gastgeber erzielte Lasse Keunecke nach 28 Minuten die Führung nach einem sehenswerten Drehschuss. Die zunächst defensiv anfälligen Roscher wurden nach der Pause stärker und sorgten in der 80. Minute durch Joel Grefe für den verdienten Ausgleich. „Die Jungs können stolz darauf sein, was sie geleistet haben“, ist Rosches Trainer Pascal Kläden sehr zufrieden mit dem bisherigen Saisonverlauf. Barums Coach Philipp Zimmermann meinte nach deutlicher Steigerung während der Saison. „Wir gehen mit einem guten Gefühl in die Winterpause.“