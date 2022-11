Thomsens „Wahnsinnsspiel im Grottenspiel“: TVU-Frauen gewinnen acht Sekunden vor Schluss

Allein zehn von 16 Toren der MSG N.E.U. steuerte Mathea Deters gegen Spitzenreiter MTV Dannenberg bei, der einen haushohen Sieg in der HEG-Halle einfuhr. © Zapieranski

Die Regionsoberliga-Handballerinnen des TV Uelzen haben in der Schlussphase einen Heimsieg gegen Tostedt II verschenkt. Dafür gewann Regionalligist TV Uelzen II kurz vor Schluss in Bardowick.

Von Christiane Fellersmann

Uelzen/Landkreis – Weiterhin punktlos bleibt der Ligarivale MSG N.E.U.

Regionsoberliga

TV Uelzen – MTV Tostedt II 23:23 (13:10)

Nach einem konzentrierten Spielbeginn im Angriff lag der TVU mit 7:4 in Führung (11.). Es haperte aber an der Abstimmung im Deckungsbereich. Das nutzte Tostedt aus und konnte sich in der 18. Minute ein 9:7 herausspielen. Der TVU reagierte prompt, war in der Deckung dynamischer und lag zur Pause mit 13:10 vorn.



„Zu Beginn der zweiten Spielhälfte lief noch alles nach Plan, wir zogen auf 17:12 (35.) davon. Aber dann schlich sich wieder der Schlendrian ein. Klarste Chancen wurden nicht genutzt und im Gegenzug ließen wir Torjägerin Lea Schulz einfach zu viele Freiraum, um einfache Tore zu erzielen“, haderte TVU-Trainerin Angelika Hennings. Trotzdem behauptete Uelzen lange mit ein bis zwei Toren seinen Vorsprung. In der 58. Minute glich der MTV schließlich aus!. Im Gegenzug vergab der TVU die Chance auf den Siegtreffer. „In den letzten Sekunden spielte der Gast die Zeit clever runter. Letztlich ein verschenkter Punk“, meinte Hennings.



TVU: Kotzauer (9), Tippe (4), Fredrich, Dittberner und Uhlenbrock (je 3), Dauven (1), Bohn, Völkers, Chlechowitz, Schulze, Kripgans.

Regionsliga Frauen



MSG N.E.U. - MTV Dannenberg II 16:34 (8:21)

Die MSG verschlief den Start komplett und lag nach einer knappen Viertelstunde schon mit 3:11 zurück. MSG-Coach Fynn Lauer hatte einiges zu bemängeln: „Viele Tempogegenstöße bestraften unser viel zu harmloses Auftreten. Es wurde in der zweiten Halbzeit ausgeglichener – und darauf können wir auch aufbauen.“ Mit einer sehr gut agierenden Beke Elbers in der Deckung und mit Mathea Deters, die als jüngste Spielerin viel Verantwortung in der Offensive übernahm und zehn Tore erzielte, macht das für die Zukunft viel Mut, blickte Lauer voraus: „Ich bin mir sicher, dass wir demnächst Punkte sammeln werden. Aber wir müssen weiter hart an uns arbeiten.“



MSG N.E.U.: Deters (10), Voges und Böhme (je 2), Heuer und Klautke (je 1), Schartner, Sauer, Borrmann, Hermstrüwer, Ketterkat, Bülow, Elbers, Kruschel, Düver

TSV Bardowick – TV Uelzen II 24:25 (12:12)

Die TVU-Zweite tat sich in Bardowick extrem schwer, konnte aber schließlich doch mit einem Tor in acht Sekunden vor Spielende einen Sieg erringen.



Die Gastgeberinnen machten das Spiel extrem langsam und spielten Angriffe fast immer mindestens drei Minuten aus. TVU-Trainer Fynn Lauer: „Es war ein Grottenspiel. Mein Team war klar das bessere, aber wir ließen uns auf das Niveau des TSV ein und vergaben zudem auch einige 100-prozentige Chancen. Am Ende war es ein Sieg, der wichtig für die Moral ist. Doch es gibt einiges aufzuarbeiten.“



Lauers Extralob richtete sich an Anja Thomsen, die „ein Wahnsinnsspiel gemacht hat und mit ihren 15 (!) Toren mega wichtig für uns war“.



TV Uelzen II: Thomsen (15), Pein (4), Wolters (3), Unger (2), Nitzsche (1),Zeise, Schwabe, Behlke, Dietterle, Krampitz, Clasen, Weissert, Meyer.