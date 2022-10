Junioren der JSG Aue Wrestedt und JSG Wipperau hoffen auf Pokal-Überraschungen

Von: Bernd Klingebiel

Bezirksligist JSG Aue Wrestedt (Mitte Felix Laakmann) will sich gegen die eine Klasse höher spielende Eintracht Leinetal durchsetzen. © Marud

In den Achtelfinalspielen des Fußball-Bezirkspokals erwartet die U18 der JSG Aue Wrestedt als auch die U17 der JSG Wipperau am Sonnabend Gäste aus der Landesliga.

Die Gegner sind zwar klassenhöher, doch Überraschungen liegen in der Luft für die beiden Uelzener Pokal-Vertreter.

Bezirkspokal U18

JSG Aue Wrestedt - Eintr. Leinetal (Sbd., 13)

Reizvolle Aufgabe für die JSG Aue Wrestedt, die sich in ihrer Bezirksliga-Staffel momentan auf rasanter Aufholjagd in Richtung Meisterschaft und Aufstieg befindet. Eintracht Leinetal spielt eine Klasse höher und ist nach zwei Siegen aus sechs Punktspielen Tabellenvierter in der Landesliga-Staffel 2.



Stefan Laakmann aus dem Auer Trainerteam: „Wir wissen, dass die Intensität in der Landesliga um einiges höher ist als in der Bezirksliga und haben auch entsprechenden Respekt. Gelingt es uns aber, das Spiel von der ersten Sekunde anzunehmen und hinten sicher zu stehen, ist alles möglich. Denn Tore schießen wir immer!“ Allein in den letzten vier Punktspielen gelangen der JSG 28 Treffer.



Bezirkspokal U17

JSG Wipperau (Oetzen) - JSG Fleestedt (Sbd., 15)

Die Gastgeber um Trainer Oliver Gampe sorgten zum Auftakt für eine große Überraschung. Sie warfen Landesligist SV Scharnebeck mit 5:4 nach Elfmeterschießen aus dem Wettbewerb. Nun bekommt es der aktuelle Tabellenführer der U17-Kreisliga Heide-Wendland erneut mit einem Landesligavertreter zu tun – die JSG Fleestedt/Auetal/Brackel ist sieglos mit nur einem Zähler aus fünf Partien Tabellenletzter der Staffel 1 und hat drei Punkte Rückstand auf die vor ihr liegenden Scharnebecker.



Bei den Oetzenern sind mit dem heutigen Ferienbeginn drei Spieler im Urlaub. Gampe: „Trotzdem wird eine Mannschaft auflaufen, die in der Lage ist, kämpferisch und spielerisch dagegenzuhalten. Wir werden sicherlich auch Rückenwind aus den letzten Spielen mit vier Siegen in Folge haben.



Fleestedt sieht er als „spielstarke Truppe mit einem sehr starken Torhüter“. Gampe: „Wenn wir das Spiel lange offenhalten können und nicht gleich am Anfang in Rückstand geraten, ist sicherlich auch wieder eine Überraschung möglich.“ kl