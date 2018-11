Der TV Uelzen siegt und siegt...

Uelzener Handball-Landesligist fährt in Luhdorf den fünften Erfolg am Stück ein - 31:25!

+ © Archivfoto: Bernd Klingebeiel Die SG Luhdorf/Scharmbeck (weiße Trikots) nahm Uelzens Kevin Kwiotek und Johannes Specht zunächst in Manndeckung, zusammen erzielten beide letztlich aber dennoch 14 Tore. © Archivfoto: Bernd Klingebeiel

Winsen-Luhdorf/Uelzen - von Bernd Klingebiel. Die "Black Owls" schwingen sich in immer neue Höhen auf: Die Handballer des TV Uelzen haben am Samstag den fünften Sieg in Folge gefeiert und nach dem 31:25 (18:12) bei der SG Luhdorf/Scharmbeck zumindest vorübergehend die Tabellenspitze der Landesliga erklommen.