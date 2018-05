SC Uelzen nach 1:2 nur noch schwer zu retten

Von Arek Marud - Uelzen/Landkreis. Der SC 09 Uelzen hat drei wichtige Punkte im Abstiegskampf der Fußball-Bezirksliga leichtfertig verschenkt und sein Heimspiel gegen den MTV Barum unnötig mit 1:2 verloren. Im zweiten Derby setzte sich der VfL Suderburg am Pfingstsonnabend souverän mit 3:0 gegen den TuS Bodenteich durch.

Der SV Rosche schaffte eine Überraschung und holte beim Meister TSV Gellersen ein 1:1. Für den SC 09 Uelzen wird der Klassenerhalt immer unwahrscheinlicher. Mit einem Sieg wäre der Tabellenvorletzte am MTV Treubund Lüneburg II (2:4 gegen VfL Breese-L.) vorbeigezogen. Die Anzeichen verdichten sich, dass drei Teams absteigen werden, da Teutonia Uelzen in der Landesliga mehr denn je der Abstieg droht (1:2 in Ahlerstedt). Am Montag muss der SC 09 Uelzen beim VfL Lüneburg ran. Suderburg spielt in Breese, Rosche zuhause gegen Lüchow, Barum empfängt Gellersen und Bodenteich den SV Wendisch Evern. Auch Teutonia II hat ein Heimspiel gegen Küsten. Alle Spiele beginnen um 15 Uhr.

SC 09 Uelzen -

MTV Barum 1:2

Tore: 0:1 Wulf (6.), 1:1 Aziz (9.), 1:2 J.-P. Müller (56.)

+ Der Bodenteicher Jan-Heinrich Lüske (links) kommt gegen Suderburgs Christoph Hillmer zu spät. © Marud

VfL Suderburg -

TuS Bodenteich 3:0

Tore: 1:0 Boehnke (31.), 2:0 Maulhardt (37.), 3:0 Suchan (57.).

Gelb-Rote Karte: Westerfeld (30./Bodenteich).

TSV Gellersen -

SV Rosche 1:1

Tore: 1:0 Demir (61.), 1:1 Tim Schierwater (75.).

Weitere Ergebnisse:

Vastorfer SK - Ochtmisser SV 2:2

SV Küsten - VfL Lüneburg 2:5

SC Lüchow - TSV Bardowick 5:1

MTV Treubund Lüneburg II - VfL Bresse-Langendorf 2:4