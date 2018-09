TV Uelzen glückt die Heimpremiere

Handball-Landesliga: Umkämpfter 25:24-Sieg gegen TV Jahn Schneverdingen

+ © Bernd Klingebiel Fertigmachen zum Jubeln: Neutrainer Detlef Wehrmann (links) und Jonas Schlademann. © Bernd Klingebiel

Uelzen - von Bernd Klingebiel. Am Samstagabend besiegten die Black Owls den Aufsteiger TV Jahn Schneverdingen in einem insgesamt von Kampf geprägten und am Ende dramatischen Spiel mit 25:24 (31:11) Toren und verbesserten sich auf 4:2 Punkte.