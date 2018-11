„Überflieger“ starten zufrieden in die Rückserie

kl Emmendorf. Heile Welt in Emmendorf: „Das Positivste ist der Tabellenplatz“, zieht Trainer Danny Torben nach Beendigung der Halbserie das Zwischenfazit.

Für den Fünftplatzierten der Fußball-Landesliga kann es im Endspurt vor der Winterpause sogar noch ein Stück weiter nach oben gehen, denn die Grün-Schwarzen erwarten am kommenden Sonntag (14 Uhr, Waldstadion) den bereits abgeschlagenen und zuletzt sechs Mal am Stück punktlosen TSV Winsen/Luhe.

Der Umbruch in Emmendorf ist nach dem Weggang einiger Leistungsträger und mit dem neuen Trainer geglückt. Großen Anteil daran haben neben dem verbliebenen Stamm auch die Neuverpflichtungen. Jeremy Fritz und Kevin Schusdzarra stiegen zu echten „Überfliegern“ empor, und Marcus Frommhagen schaffte nach einem von Verletzungen geprägten Start als rechter Verteidiger zuletzt den Sprung in die Stamm-Elf. Aus dem Kader habe „jeder seine Chance und Einsatzzeiten bekommen“, unterstreicht Kühn.

Mit 24 Punkten aus den 15 Partien der Hinrunde ist Emmendorf auf direktem Wege zum angepeilten Klassenerhalt, die Wunschplatzierung im oberen Drittel der Tabelle wird immer wahrscheinlicher. Allerdings weiß auch Kühn: „Aktuell können noch alle Mannschaften ab Rang fünf mit dem Abstieg in Verbindung kommen.“

Ganz tief drin im Schlamassel steckt der TSV Winsen/Luhe. Der Rückstand ans rettende Ufer beträgt bereits 13 Punkte. Die nächsten Duelle in Emmendorf und gegen Schlusslicht Ritterhude können sowohl den wohl schon entscheidenden Rückschlag versetzen als auch neue Hoffnung freisetzen. Kühn erwartet dementsprechend einen im Stile eines angeschlagenen Boxers „mutig spielenden“ Gast. „Das sind die schwierigsten Spiele“, stimmt er seine Mannschaft auf eine unbequeme Aufgabe ein.

Eine Warnung vor den Luhestädtern hat Kühn am letzten Sonntag beim 3:3 gegen die SV Drochtersen/Assel II auch von deren Trainer Hannes Schulz erhalten. Die Blau-Roten hatten vor zwei Wochen mit dreifacher Verstärkung aus der Regionalligamannschaft mit 3:2 gegen Winsen gewonnen, waren aber das deutlich schlechtere Team. Und Emmendorf selbst fühlte sich zum Saisonstart im Hinspiel beim 1:1-Unentschieden an der Luhe ebenfalls gut bedient.

Aber letztlich spricht am Sonntag fast alles für den SVE, der auf das zweitschlechteste Auswärtsteam der Liga trifft, das bisher nur einen Zähler bei der heimschwächsten Mannschaft in Ritterhude entführte (3:3). Kühn fordert die „richtige Einstellung“ und erhofft sich Lockerkeit: „Wir hatten zuletzt gute Passagen in unseren Spielen. Dieses gute Gefühl müssen wir mitnehmen.“ Mit Mika Oldag (privat), Jos Oldag (nach Bänderdehnung im Knöchel wieder im Lauftraining) und Hannes Helmke (erkrankt) stehen am Sonntag drei Akteure nicht zur Verfügung.