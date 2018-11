Über den Sport zurück ins Leben

Linden. Das Leben bietet oft einschneidende Erlebnisse, die das Sein von heute auf morgen radikal beeinflussen und ändern. Die 19-jährige Lena Wiemann aus Linden musste viele Schicksalsschläge hinnehmen. Doch mit dem Rollstuhlbasketball fand sie zurück ins Leben.

Der Rollstuhlbasketball ist ihre neue, große Liebe: „Ich fand den Sport sofort toll, von allein hätte ich ihn nicht angefangen.“ Ihre Augen funkeln, wenn sie von ihrem Sport, ihrer Leidenschaft, erzählt. Es verdeutlicht, wie sehr der Rollstuhlbasketball ihr Leben einen neuen Schwung gab.

Daran war lange nicht zu denken: Mit elf Jahren wurde bei Wiemann ein Tumor im Bein entdeckt. Es folgte ein Routineeingriff, wodurch ein Keim entstand. Sie musste fortan auf Krücken laufen, es entstanden weitere Komplikationen. In den Folgejahren gab es rund 60 OPs – und das im Alter von 19 Jahren. Seit rund vier Jahren ist Wiemann immer mehr auf ihren Rollstuhl angewiesen, berichtet sie. Eine harte Zeit.

Das haben die Ärzte so noch nicht gehabt

Ihr geliebtes Ballett musste weichen. Da sie nicht zur Schule konnte, bedurfte es einer Freizeittherapie. 2015 kam sie so zum RBV Lüneburg. Dort traf die junge Sportlerin auf Mitspieler Lars Binder, der ohne Behinderung diesen Sport ausübt. Der Rollstuhlbasketball ist eine von wenigen Sportarten, die jeder ausüben kann. Auch sie, als Septikerin. „Die Ärzte meinten, das hätten sie so noch nicht gehabt“, erzählt Lenas Mutter Ute Wiemann. Septiker sind an Sepsis, eine lebensbedrohliche Entzündungsreaktion, erkrankte Menschen. Es ist ungewöhnlich, dass Septiker einen Sport in einer höheren Leistungsklasse ausüben.

Wiemann bekam dank Binder ein auf ihre Bedürfnisse abgestimmtes Training, integrierte sich dadurch schnell in das Lüneburger Oberliga-Team. Ein Schritt in die Resozialisierung, denn vor wenigen Jahren war sie gezwungen, lange Zeit zuhause im Bett zu verbringen. Die Schule konnte ihr nicht mehr helfen, deshalb ist sie in einem Fernlehrwerk angemeldet.

Dennoch kämpfte sie sich zurück. Und wie! In diesem Jahr feierte sie viele Erfolge, darunter die Teilnahme mit der Niedersachsenauswahl an der deutschen Meisterschaft. Was folgte, war eine Einladung zum Leistungslehrgang der U25-Nationalmannschaft. Dafür ist sie unendlich dankbar: „Ohne den Einsatz von Lars wäre die Ausübung des Sports nicht möglich gewesen.“ Damit er die junge Frau auch weiterhin unterstützen kann, braucht der Mentor jedoch einen funktionstüchtigen, aber sehr teuren Rollstuhl (mehr Infos dazu im Internet unter: www.fairplaid.org/anschaffung-basketballrollstuhl).

Doch was zeichnet den Mann aus, der sie zurück ins Leben holte? „Es gibt etliche Austausche, er schickt Feedback und Trainingspläne und zeigt absolutes Verständnis. Er trainiert nicht nur den Sport, sondern auch den Geist“, erklärt Ute Wiemann.

Die Mentalität spielt dabei eine enorme Rolle. Zu sehr habe Lena Wiemann früher an der Vergangenheit geklammert. „Man sollte mit dem Alten abschließen.“ Der Mannschaftssport gab ihr die Kraft und den Willen, sich wieder heranzukämpfen: „Es ist toll, Teil eines Teams zu sein.“

Im Februar 2018 wurde sie zum Sichtungslehrgang für die deutsche Meisterschaft der Damen eingeladen. Als Anfängerin machte sie schnell im Kader-Training von Niedersachsen auf sich aufmerksam und wurde sofort in das Projekt aufgenommen, um zügig auch bei der deutschen Meisterschaft weitere Erfahrungen zu sammeln. Es folgte eine Einladung zum Leistungslehrgang der U25-Nationalmannschaft, woraus sich auch eine Kadernominierung für die EM in Frankreich ergab. „Ich konnte nicht glauben, wie schnell das ging“, zeigt sich die Sportlerin begeistert. Doch Wiemann musste wegen einer notwendigen Wirbelsäulenversteifung passen.

„Die Halle war für die Reha zu klein“

Ein Mitwirken am Training in Lüneburg war aber plötzlich nicht mehr möglich. „Die Halle war für die Reha zu klein“, erklärt Ute Wiemann. Für den Heilungsprozess herrsche ein Kontaktverbot beim Sport. So legte Mentor Binder ihrer Tochter einen Wechsel zum TSV Achim nahe, bei dem die Arena eine Reha ermöglicht. Auch Binder ging dorthin, um Lena Wiemann weiter zu unterstützen. Eine enge Kooperation mit dem Trainer Nico Röger sorgt für eine optimale Trainingsanpassung, sodass sie weiterhin ihre Leidenschaft ausüben kann. Denn: „Ich kann mir heute keinen anderen Sport mehr vorstellen.“ Und wieder ist das Funkeln in den Augen. Nach dieser Zeit keine Selbstverständlichkeit.

Von Rouven Peter