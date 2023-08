Barums Fußballerinnen: Erst U17-Bundesligist VfL Wolfsburg, dann Landespokal

Von: Arek Marud

Auch 2019 gab es ein Testspiel gegen Wolfsburgs U17. Damals für Barum am Ball: Jasmin Bergmann, die in diesem Sommer von der SV Lemgow-Dangenstorf zum MTV zurückgewechselt ist. © Peter

Es wird ernst: Zwei Tage vor dem Einsatz im Landespokal bestreiten die Oberliga-Fußballerinnen des MTV Barum am Freitag ein Testspiel gegen die U17 des VfL Wolfsburg.

Barum– Testspiele zwischen dem MTV Barum und den Nachwuchsteams des VfL Wolfsburg haben inzwischen eine Tradition. Und so ist es auch keine Überraschung, dass der Frauenfußball-Oberligist auch in der aktuellen Sommervorbereitung am morgigen Freitag im heimischen Waldstadion auf die U17-Jungwölfinnen trifft. Nur zwei Tage, bevor die Saison für die Blau-Weißen mit der Erstrundenpartie im Niedersachsenpokal beginnen wird.

Testspiel

MTV Barum - VfL Wolfsburg U17 (Freitag, 18 Uhr)

Seit vielen Jahren gastieren Wolfsburger Talentteams im Sommer im Barumer Waldstadion. Dieses Mal aber ohne den früheren Barumer Michael Schulz. Der langjährige VfL-Nachwuchscoach ist nun Trainer des Frauen-Regionalligisten Eintracht Braunschweig.



Im Kader der Gäste steht dafür die Ebstorferin Annika Müller, die den Sprung von der U15 in die Bundesliga-U17 geschafft hat. Elizanne De Mitri blieb dieser Wunsch nach einem Probetraining im Frühjahr verwehrt, sodass die B-Juniorin einer von zwölf Barumer Neuzugängen ist und mit Zweitspielrecht für die Jungen der JSG Wrestedt/Holdenstedt spielt. Gut möglich, dass sie morgen aufläuft, kündigt MTV-Trainer Bernd Wischnewski an. „Wir wollen personell viel probieren und die jüngeren Spielerinnen auch bringen.“



Die Wolfsburgerinnen spielen in der Juniorinnen-Bundesliga Nord/Nordost und haben sich in den Tests gegen Barum zumeist durchgesetzt.



Landespokal

TuS Lutten - MTV Barum (Sonntag, 13 Uhr)

Zwei Tage nach dem Probe-Kick gegen Wolfsburg beginnt für Barum die Saison 2023/24. In der 1. Runde des Landespokals geht es in Goldenstedt bei Vechta gegen den Oberliga-Neuling TuS Lutten. Fünf Jahre spielte dieses Team in der Landesliga, wurde zweimal Vizemeister und stieg nun als Erster in die Weststaffel auf. Als Ost-Oberliga-Dauerkraft ist Barum Favorit, der das Spiel nicht mehr als Härtetest für betrachtet. „Ich sehe es nicht als Vorbereitungsspiel“, betont Coach Wischnewski. Noch fehle den Barumerinnen das Selbstverständnis im eigenen Spiel. Was bei zwölf Neuzugängen nicht weiter verwundern sein dürfte. Wischnewski: „Wir sind bei 80 Prozent.“