SV Holdenstedts U17 schafft den Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga

Von: Bernd Klingebiel

SV Holdenstedts U17-Junioren sind Kreismeister und Bezirksligaaufsteiger (oben von links): Trainer Oliver Marggraf, Mikhaiel Shimi, Joris Lühr, Lennox Gadau, Niklas Schaate, Noah Zasendorf, Carl Teppe, Kim Warnecke, Matti Klabunde, Finn Borchardt, Luciano Ilhan, Trainer Timo Klabunde; unten: Julian Hass, Shawn Müller, Mattes Meyn, Justus Steinfeld, Ludwig Schütte, Enno Klautke, Felix Kurth. © Andreas Kurth

Der Uelzener Junioren-Fußball wird in der kommenden Frühjahrsserie der Saison 2022/23 auf Bezirksebene wieder zu zweit vertreten sein. Außer der etablierten U18 der JSG Aue Wrestedt wird auch die U17 des SV Holdenstedt in der Bezirksliga auf Tore- und Punktejagd gehen.

Uelzen-Holdenstedt – Die Lila-Weißen sicherten sich in der Kreisliga Heide-Wendland souverän den Herbsttitel und das damit verbundene Aufstiegsticket. Zum krönenden Abschluss fuhren sie auf eigenem Platz einen 11:0-Kantersieg gegen den Lüneburger SK Hansa ein.

SV Holdenstedt: Nicht wirklich mit dem Saisonverlauf gerechnet

Entscheidend für den SV Holdenstedt um seinen besten Saisontorschützen Finn Borchardt (zehn Treffer) waren letztlich die beiden 1:0-Siege gegen den ambitionierten Verfolger JSG Wipperau (Oetzen). So tat der Mannschaft der Trainer Timo Klabunde und Oliver Marggraf der einzige Punktverlust beim 2:2-Unentschieden bei der JSG Veerßen/Molzen/Teutonia Uelzen im vorletzten Saisonspiel nicht mehr weh.

Die Holdenstedter haben mit diesem Erfolg nicht wirklich gerechnet. „Wir haben in der Vorsaison gegen die JSG Wipperau deutlich verloren“, erinnert sich Klabunde. Diesmal glückte dem SVH zum Auftakt dank einer taktischen Variante in Oetzen gleich ein Start nach Maß. Der ehemalige Ligaspieler von Teutonia Uelzen erklärt: „Von da an wurde nach jeder Partie die nächste Punktzahl als Ziel ausgerufen. Von Spiel zu Spiel wurde der Glaube im Team an das Team stärker.“

Der Coach: „Unsere Stärken sind der gewachsene Zusammenhalt – der dünne Kader konnte immer wieder erfolgreich durch U16-Spieler aufgefüllt werden. Die disziplinierte Spielweise – wir sind auch in der Fairnesstabelle Erster. Und zudem sind die Spieler in variablen Spielsystemen einsetzbar.“