TVU wirft Ausgleich mit der Schluss-Sirene

Von: Arek Marud

Mit der letzten Aktion des Spiels gelang dem Uelzener Lukas Specht der 24:24-Ausgleich. © Andre Zapieranski

Der TV Uelzen hat zum Saisonstart in buchstäblich letzter Sekunde noch den Ausgleich geschafft und gegen den Landesliga-Aufsteiger MTV Vorsfelde II doch noch ein Remis geholt.

Vorsfelde/Uelzen – Dabei sprach in der Schlussphase vieles gegen den TVU. 4:09 Minuten vor Ende lagen die Gäste mit 21:24 zurück. Dominic Sommer bekam wegen Meckerns auch noch eine Zwei-Minuten-Strafe und Johannes Specht konnte ohnehin nicht mehr mitspielen. Er traf Vorsfeldes Torwart beim Torwurf mit dem Ball im Gesicht und erhielt nach der neuen Regel dafür die Rote Karte (37.). „Wir haben die Situation aber als Team gut gelöst“, lobte Trainer Maurice Maus die mentale Stärke seiner Mannschaft.



Erst Kevin Kwiotek und dann Marius Eder in Überzahl verkürzten auf 23:24. 30 Sekunden vor Schluss starteten die Uelzener ihren letzten Angriff. Lukas Specht tankte sich durch und traf exakt in der 60. Minute zum 24:24.



Auf den ersten Blick ein enttäuschendes Ergebnis für den Vorjahresdritten, mag man meinen. Denn Vorsfelde ist Aufsteiger. Maus sah das anders. „Diese Truppe ist gespickt mit ehemaligen Oberliga- und Regionalliga-Handballern. Die sind so abgezockt, kennen jeden Kniff, wissen wo die Lücken sind. Hier werden sich viele schwertun.“ So wie der TVU, der zu Beginn nervös war. Maus: „Wir haben uns durch die Erfahrung des Gegners vom Kurs abbringen lassen.“ Die Folge. Nur eine einzige Führung im gesamten Spiel (2:1/5.). Ansonsten häufig ein Zwei-Tore-Rückstand, der nach 37 Minuten auf vier anwuchs (13:17). Was auch daran lag, dass Kevin Kwiotek und Johannes Specht nach einer einzigen Sommer-Einheit beim Abschlusstraining am Freitag ins kalte Wasser geworfen wurden. Ngadhnjim Xhafolli musste wegen Rückenbeschwerden passen.



Torwart und Neuzugang Till Richter feierte nach 40 Minuten sein Debüt und hielt ebenso stark wie Sommerburg. Vorsfeldes Schlussmann Niklas Hoch trumpfte laut Maus auch groß auf. „Er war granatenstark.“ Das Remis war letztlich das Resultat einer unbändigen Moral, fand der Coach. „Das war ein Mentalitätsspiel. Du holst nur den Punkt, wenn du bis zum Schluss an dich glaubst.“



MTV Vorsfelde II - TV Uelzen 24:24 (13:11) Torfolge: 1:2 (5.), 7:5 (13.), 9:9 (22.), 13:11 (29.) - 17:13 (37.), 20:19 (49.), 23:19 (52.). Zeitstrafen: 9 – 3. Rote Karte: Johannes Specht (38./TVU) traf den Torwart mit dem Ball im Gesicht. TV Uelzen (Tore): Meyer, Sommerburg - Eder (5/2), Lüder (2), J. Specht (7/3), Stuhlmann, Trieglaff, L. Specht (4), Lauer (4), Schenk, Kwiotek (2).