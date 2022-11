Trainer Maurice Maus mit dem TVU an alter Wirkungsstätte: „Niemals damit gerechnet“

Von: Bernd Klingebiel

TVU-Trainer Maurice Maus (hinten) hat in seiner ehemaligen sportlichen Heimat im Spiel bei der SG Zweidorf/Bortfeld die Siegpunkte im Blick. © Marud, Arek

Bis heute ist er „mit den Leuten aus dem Verein verbunden“. Trainer Maurice Maus trifft mit Handball-Landesligist TV Uelzen auf ehemalige Weggefährten bei der SG Zweidorf/Bortfeld.



Uelzen/Bortfeld – „Bei uns in der Kabine schmunzeln einige, wenn ich mal wieder einen Satz mit ,Damals in Zweidorf...’ beginne“, plaudert Maurice Maus aus dem Nähkästchen. Der Trainer des Handball-Landesligisten TV Uelzen ist am Sonnabend, 18.30 Uhr, bei den „Drachen“ (8./4:8 Punkte) im Landkreis Peine zu Gast, die er als Spieler vor elfeinhalb Jahren verließ und sich den „Black Owls“ anschloss.

Niemals habe er damit gerechnet, „mal als Trainer in einem Punktspiel gegen meine SG Zweidorf/Bortfeld anzutreten“, staunt Maus. Bis heute ist er „mit den Leuten aus dem Verein verbunden“, war vor Corona bei Weihnachts-, Saisonabschlussfeiern und ähnlichen Anlässen vor Ort. Auch das jährliche Beachhandballturnier gilt für den TVU-Coach als Pflichttermin.





Maus: „Das alles ist aber Geschichte und nunmehr ja auch einige Monde her. Natürlich wünsche ich mir für meinen alten Verein alles Gute und viele Erfolge, aber nicht am Samstag. Die Punkte wollen wir aus der Drachenhöhle in die Hansestadt mitnehmen.“



Und natürlich möchte er ehemaligen Weggefährten und Trainern zeigen, „welch gutes Team ich trainieren darf und was für einen guten Handball wir spielen“. Christian Lüder wird bei dem Vorhaben allerdings fehlen, und hinter dem Einsatz von Torjäger Johannes Specht (39 Saisontreffer) steht ein Fragezeichen.



Die Gastgeber sind bisher unter ihren Möglichkeiten geblieben, weiß der TVU-Trainer, der einige Partien der „Drachen“ beobachtet hat. Maus: „Sie haben häufig gut mitgehalten, aber letztendlich nicht an sich geglaubt und so die Spiele auch in der Höhe unnötig abgegeben.“ In der Folge hat sich Zweidorf vor der letzten Partie gegen Spitzenreiter Eintracht Braunschweig (18:21) vom Trainer getrennt und eine interne Lösung gefunden. Maus: „Dieser Umstand macht die Situation für uns ein Stück unberechenbarer.“



In der für sie vierwöchigen Spielpause haben sich die Uelzener mit ihrer Spielidee beschäftigt und den bisherigen Saisonverlauf reflektiert. Maus: „In den Rhythmus zurückzufinden, wird eine Herausforderung sein.“



Vor dem Cut lieferten die „Black Owls“ jedenfalls ab, liegen nach vier Siegen und einem Remis auf Rang zwei hinter der Braunschweiger Eintracht, ihrem nächsten Heimspielgegner. „Die nächsten Spiele werden zeigen, wohin wir uns für den weiteren Saisonverlauf orientieren können“, erklärt Maus.



In der heutigen Partie in Bortfeld freut sich der TVU auch wieder auf die Unterstützung von Fans. Maus: „Es haben sich einige Schlachtenbummler angekündigt, weil zuvor die Damen der SG spielen und dort seit kurzer Zeit die Uelzenerin Lea Willmann das Tor hütet.“