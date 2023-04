TVU-Schütze Johannes Specht hat den Torriecher auch auf dem Rasen

Handball-Landesliga

© Bernd Klingebiel

Von Bernd Klingebiel

Johannes Specht, bester Torschütze des Handball-Landesligisten TV Uelzen, sorgte kürzlich auf dem Fußballplatz als Knipser für Aufsehen.

Uelzen/Suhlendorf – Angespannte Ruhe vor dem Schlussspurt. Maximal noch vier Punkte aus den letzten drei Saisonspielen nach der langen Osterpause benötigen die Handballer des TV Uelzen, um die Meisterschaft in der Landesliga Ost zu feiern. Der damit verbundene Sprung in die Verbandsliga wäre der sportlich größte Erfolg seit 2006. Damals gelang dem TVU nach einem Abstieg die sofortige Rückkehr in die Verbandsliga. Die letzte Meisterschaft ist hingegen erst zwölf Jahre her und war längst kein Ruhmesblatt. Denn 2011 korrigierte der TVU lediglich den Fall in die Regionsoberliga als Betriebsunfall und kehrte unter Trainer Stefan Hüdepohl auf Anhieb in die Landesliga zurück.

Vor Beginn der Crunchtime im Zweikampf mit Verfolger SG VfL Wittingen/Stöcken sorgt der 111-fache TVU-Torschütze Johannes Specht unterdessen für Aufsehen jenseits der Platte. Der Leistungsträger gab am Sonntag sein Saisondebüt beim Fußball-Kreisklassenvertreter TSV Suhlendorf. Er erledigte auch mit dem Ball am Fuß seinen Job. 19 Minuten nach seiner Einwechslung traf Specht ins Schwarze zum 3:1-Endstand gegen den TuS Liepe!



„Da kam eine Flanke von der rechten Seite perfekt auf meinen Fuß. Ich hab’ den Ball volley genommen und der ging mit viel Glück rein in die lange Ecke“, schildert Specht. Eine Sorge kann er seinem Handballtrainer Maurice Maus nehmen: „Ich habe mich nicht verletzt.“



Der TVU-Coach sieht die Aktivitäten seiner Handballer auf dem Rasen nämlich mit gemischten Gefühlen, weil im Wettkampf stets Blessuren drohten und es im heißen Titel-Showdown doch um den gemeinsamen Teamerfolg gehe: „Ich bin darüber nicht glücklich, aber ich habe ja nichts anderes gemacht“, befindet sich Maus im Trainer-Zwiespalt. Er selbst spielte als Linksaußen beim TVU in der Landesliga Handball und hütete bis 2016 die Fußballtore für Bodenteich, Teutonia und Emmendorf.



Auch Johannes Specht hat eine Vergangenheit bei Teutonia, kickte im Sportpark bei den Junioren. „Ich musste damit aber irgendwann aufhören, weil sich Handball und Fußball überschnitten haben. Ich habe mich dann für Handball entschieden“, erzählt der 25-Jährige. Doch die Leidenschaft zum runden Leder blieb. Der TSV Suhlendorf ist Spechts neue Fußballheimat, weil TVU-Kapitän und -Mannschaftskamerad Marius Eder „da auch ab und an spielt“ und TSV-Kicker Yeshe Warnecke ihn angesprochen habe, ob „ich nicht auch mal Lust hätte, mitzuspielen“, sagt Specht.



Er befindet sich bei den kickenden Black Owls in Gesellschaft. Außer Eder haben sein Bruder Lukas Specht (118 Handball-Saisontore) und Kevin Kwiotek (37 Treffer) in dieser Spielzeit bereits jeweils einen Einsatz für den Suhlendorfer Ligarivalen SV Stadensen absolviert. Kein Wunder, dass beim Handballtraining der Uelzener immer ordentlich gekickt wird. Maus: „Wenn ich da keinen Fußball reinwerfe, dann laufen die mit lila Gesichtsflecken an. Da geht’s zur Sache, als würden sie um die Hallenfußball-WM spielen.“