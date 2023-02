TVU gewinnt nächsten Handball-Krimi: 25:24-Zittersieg über Verfolger TuS Bergen

Von: Arek Marud

Uelzens Spieler feiern nach dem Schlusspfiff. © Marud

Der TV Uelzen ist dem Traum von der Meisterschaft einen weiteren Schritt nähergekommen. In einer dramatischen Schlussphase bezwang der Handball-Landesligist Verfolger TuS Bergen mit 25:24.

Uelzen - Langsam wird es unheimlich! Der TV Uelzen hat einen weiteren Krimi für sich entschieden und nach dem fulminanten Sieg bei dem damaligen Tabellenführer SG VfL Wittingen/Stöcken vor einer Woche nun auch den Tabellendritten und Verbandsliga-Absteiger TuS Bergen bezwungen.

Die Black Owls zitterten sich regelrecht zum 25:24-Erfolg. In der vollbesetzten HEG-Halle verspielten die Gastgeber beinahe eine komfortable 15:9- und 19:13-Führung und feierten mit ihren letzten Kraftreserven diesen dramatischen Triumph. Mann des Spiels war der zehnfache Schütze Johannes Specht.

Uelzens Trainer Maurice Maus war fertig mit den Nerven und erleichtert zugleich. „Viele von diesen Spielen brauche ich nicht. Wir haben es uns unnötig schwer gemacht, es in der Abwehr nicht mehr hingekriegt und vorne viele Bälle verworfen. Das hätte kippen können. Aber wer viel arbeitet, hat viel Selbstvertrauen. Das ist mega gut.“

Während sich Bergen bei nunmehr fünf Punkten Rückstand endgültig aus dem Titelkampf verabschiedet haben dürfte, geht das Kopf-an-Kopf-Rennen mit Wittingen/Stöcken weiter. Die SG VfL liegt nach dem 29:27-Sieg in Wietzendorf weiter einen Punkt hinter dem TVU.