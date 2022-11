28:22 - TV Uelzen ist neuer Spitzenreiter der Handball-Landesliga

Von: Bernd Klingebiel

Jubel im Uelzener Lager: Die Black Owls sind nach dem Sieg bei der SG Zweidorf/Bortfeld neuer Tabellenführer der Landesliga Ost. © Bernd Klingebiel

Der TV Uelzen hat seine vierwöchige Spielpause in der Handball-Landesliga Ost der Männer gut überstanden. Die Black Owls siegten am Samstagabend (5. November) bei der SG Zweidorf/Bortfeld mit 28:22 (12:13) Toren und blieben auch in ihrem sechsten Saisonspiel ungeschlagen.

Bortfeld/Uelzen - Die Uelzener lösten Eintracht Braunschweig an der Spitze ab. Die Löwen verloren das Topduell beim neuen Rangzweiten in Wittingen mit 27:39 und gastieren am nächsten Samstag (12. November) als Tabellenvierte beim TVU in der HEG-Halle.

Trainer Maurice Maus zeigte sich nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit mit dem Ergebnis zufrieden, sah trotz des Erfolges aber Luft nach oben: „Man hat gemerkt, dass uns der Rhythmus ein bisschen gefehlt hat. Als Trainer weiß ich, dass wir als Team mehr können.“ So habe sich der TVU einer „gewissen unfairen Härte“ der Gastgeber einschüchtern lassen und „viel, viel verworfen“. Erst nach dem Pausenrückstand und Umstellungen in der Abwehr habe seine Mannschaft „phasenweise und mit Unterbrechungen so gespielt, wie wir uns das vorstellen“.

Torfolge: 2:2 (6.), 5:5 /11.), 7:7 (18.), 12:10 (24.), 12:12 (29.), 15:12 (33.), 15:17 (39.), 16:21 (45.), 18:23 (52.), 19:25 (57.), 22:28 (58.).

TV Uelzen: Meyer, Sommerburg – Lamprecht (1), Eder (3/3), J. Specht (7), Stuhlmann, Trieglaff (1), Lauer (4), Schenk (1), Düver (3), Kwiotek (4), Wenda, L. Specht (3), Xhafolli (1).