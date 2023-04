TVU im siebten Handball-Himmel! Black Owls sind Meister und schreiben Vereinsgeschichte

Von: Bernd Klingebiel, Arek Marud

Meisterjubel: Uelzens Spieler werfen TVU-Trainer Maurice Maus in die Luft. © B. Klingebiel

Der TV Uelzen hat Geschichte geschrieben. Durch den 31:20-Sieg bei Eintracht Braunschweig und die gleichzeitige Niederlage von Verfolger Wittingen/St. hat der Landesligist am Samstagabend die Meisterschaft perfekt gemacht.

Braunschweig - Um 21:15 Uhr war der Traum vom Titelgewinn in der Handball-Landesliga endgültig perfekt. Nach dem 31:20-Sieg beim Tabellenachten aus Braunschweig stehen die Black Owls zwei Spieltage vor Saisonende vorzeitig als Meister fest. Sie profitierten dabei von der Niederlage des Verfolgers SG VfL Wittingen/Stöcken, der 30 Minuten zuvor in Bergen beim 26:27 gepatzt hatte und den Weg zu diesem legendären TVU-Triumph ebnete.

Was folgte, waren im 88 Kilometer entfernten Braunschweig überschäumende Reaktionen auf dem Spielfeld. Spieler und Trainer lagen sich nach Schlusspfiff überglücklich in den Armen und feierten den größten Erfolg der Vereinsgeschichte seit fast zwei Jahrzehnten. Die Spieler warfen ihren Trainer Maurice Maus vor Freude mehrfach in die Luft. Der Meistermacher und Vater des Erfolges konnte sein Glück kaum fassen. „Es ist mein größter sportlicher Erfolg als Trainer.“

Die Uelzener, die vom Ergebnis in Bergen zunächst nichts mitbekamen, begannen sehr nervös. Von Leichtigkeit der vergangenen Galaauftritte keine Spur. Nach zehn Minuten lag der Tabellenführer gegen die im Abstiegskampf steckenden Braunschweiger mit 5:6 zurück. Er bekam das Spiel zwar in Griff (9:6/15.) und führte zur Pause mit 16:11. Doch Maus war unzufrieden, sprach auf dem Weg in die Kabine von „viel Krampf“.

Unterdessen holten die Wittinger beim TuS Bergen auf, verkürzten nach dem 9:16-Pausenstand auf 16:19. Ein kurzes Strohfeuer, wie sich wenig später zeigen sollte (17:22). Doch die SG VfL gab sich noch nicht geschlagen, machte das Match extrem spannend und verlor letztlich mit 26:27.

Die Mannschaft feiert mit den mitgereisten Fans. © B. Klingebiel

Sekunden danach um 20.57 Uhr jubelten rund 20 mitgereiste und den Liveticker verfolgende Uelzener Fans auf der Tribüne. Das Tor zur Meisterschaft war nun weit aufgestoßen. Maus nahm sofort eine Auszeit, unterrichtete sein Team von den neuesten Entwicklungen und warnte vor einem Schlendrian in den Schlussminuten. „Wir müssen jetzt weiterspielen“, forderte er eindringlich. Die Uelzener hatten zwar eine Stunde vor Spielbeginn bereits Handyverbot. „Der Blick ging aber immer nach Bergen. Auch wenn es keiner zugeben wollte. Wir haben damit heute nicht gerechnet“, sagte TVU-Kapitän Marius Eder.

Der TVU nutzte letztlich diese Steilvorlage und verwandelte am Ende souverän seinen ersten Matchball zum 31:20-Sieg und steigt damit nach einer sensationellen Saison in die Verbandsliga auf. Ein Abend für die TVU-Geschichtsbücher. Auch dank des TuS Bergen. „Wir schicken Bergen mit der DHL eine Kiste Bier“, dankte Maus dem Tabellendritten für die indirekte Unterstützung.