TV Uelzen will gegen Bergen sein Handball-Märchen im HEG-Hexenkessel fortsetzen

Von: Arek Marud

Auch gegen Bergen wollen die Uelzener (Mitte Torwart Till Meyer mit Keeper Dominic Sommerburg und Felix Stuhlmann) feiern. © Sonderkamp

Nach dem Spektakel ist vor dem Spektakel. Nach dem gigantischen Auswärtssieg in Wittingen wartet auf die Handballer des TV Uelzen das nächste Topspiel gegen den TuS Bergen (3.).

Uelzen - Sonnabend, 19 Uhr, ist die neue Prime-Time des Uelzener Sports: In der Hauptrolle: TV Uelzen. Auch heute dürfte sich die HEG-Halle in ein Tollhaus verwandeln. „Es hat sich über die Kreisgrenzen hinaus herumgesprochen, dass bei uns ,Randale’ herrscht. Ich wünsche mir wieder einen Hexenkessel“, fiebert TVU-Trainer Maurice Maus einem weiteren Saisonhöhepunkt entgegen- Er steht noch immer unter den Eindrücken vom Vorsonnabend.

Mit einer unglaublichen Energieleistung gelang den Black Owls in Wittingen ein 30:28-Sieg nach 24:27-Rückstand. „Besser hätte man das Drehbuch nicht schreiben können. Dass die Wittingen-Halle in Uelzener Hand war, ist verrückt. Das Drumherum war außergewöhnlich“, schwärmt Maus und geht dann doch zur Tagesordnung über. „Das können wir noch nach Saisonende genießen. Jetzt müssen wir uns auf Bergen konzentrieren.“



Sich auf diesem Triumph auszuruhen, wäre fahrig. Mit einem Sieg wollen die Uelzener den heutigen Gegner aus dem Titelrennen werfen bei dann fünf Punkten Vorsprung. Andernfalls blüht ein Meisterschafts-Dreikampf. Maus setzt weiter auf die Unterstützung der Zuschauer und wünscht sich einen weiteren Hexenkessel. „In der Landesliga gibt es keine andere Halle, die so gut besucht ist wie bei uns. Eine beeindruckende Geschichte auch für die Gegner.“



Dass gleich wieder ein Spitzenduell ansteht, gefällt dem Coach. „So können wir nicht in einen Larifari-Modus kommen.“ Trotz des Megasiegs fordert Maus vom Team eine Steigerung gegenüber dem Galasieg in Wittingen und eine diszipliniertere Spielweise. Nicht alles war Gold, was glänzte. „Wir müssen unsere Auftakthandlungen zu Ende spielen und dürfen nicht vorher abbrechen.“



Eine leistungshemmende Über-Euphorie ist für den Übungsleiter kein Thema. Mit seiner Nüchternheit will Maus dafür höchstpersönlich sorgen. „Das liegt daran, dass ich rational wirke. Wir können uns für diesen Sieg heute gegen Bergen nichts kaufen.“