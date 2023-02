Klarer Sieg in Lehre: TV Uelzen durchschlägt erneut die 40-Tore-Mauer

Von: Bernd Klingebiel

Die Uelzener (der elffache Torschütze Lukas Specht) hatten mit der Gegenwehr des VfL Lehre wie auch schon im Hinspiel (35:18) wenig Probleme. © Arek Marud

Der TV Uelzen bleibt im Titelrennen der Handball-Landesliga stramm auf Kurs. Nach den beiden nervenaufreibenden Siegen in Topspielen fuhr der Spitzenreiter am Sonnabend (18. Februar) beim Tabellenletzten VfL Lehre einen 40:23-Sieg. Die Uelzener durchschlugen damit zum dritten Mal in dieser Saison die 40-Tore-Schallmauer.

Lehre/Uelzen - Die Black Owls bauten ihren Vorsprung auf ihren spielfreien Verfolger SG VfL Wittingen/Stöcken auf drei Punkte aus, haben dabei nunmehr aber auch eine Partie mehr absolviert als die Brauereistädter.

Der TVU erfüllte die Vorgaben von Trainer Maurice Maus zunächst nach Plan und erspielte sich eine klare Führung. „Mit zunehmender Dauer haben wir aber nachgelassen“, erkannte Maus, der seiner Mannschaft den „Spannungsabfall“ nachsehen konnte. Der Coach: „Wenn ich jetzt kritisiere, mache ich mich ja lächerlich.“

Bis auf die beiden Torhüter trugen sich beim Kantersieg alle eingesetzten Feldspieler in die Torschützenliste ein, allen voran Lukas Specht mit elf Treffern. Maus: „Er war viel in Bewegung und überall unterwegs.“

TV Uelzen (Tore): Meyer - Eder (6/3), J. Specht (8), Stuhlmann (2), Trieglaff (2), Roost (2), Xhafolli (5), L. Specht (11), Lüder (1), Lauer (1), Kwiotek (2) (Sommerburg).