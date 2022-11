TV Uelzen erwartet Eintracht Braunschweig zum Topspiel

Von: Bernd Klingebiel

Die Black Owls (Mitte Benedikt-Aaron Lamprecht) sind im Höhenflug und wollen die Spitze verteidigen; im heutigen Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig erwarten sie jedoch harten Widerstand des Tabellenvierten. © Klingebiel, Bernd

Genuss-Handball in der HEG-Halle. „Wir freuen uns, dass wir in einer so guten Situation sind“, sagt Maurice Maus. Der Trainer des TV Uelzen führt mit seinem unbesiegten Team (11:1) wieder die Tabelle der Handball-Landesliga Ost an. Und erwartet im Heimspiel (Sonnabend, 12. November, 19 Uhr) den schillerndsten Namen der Liga: BTSV Eintracht Braunschweig (4./10:4).

Uelzen – Die Handballer des Turn- und Sportvereins stehen im Verein deutlich im Schatten der Zweitliga-Kicker und auf der Platte klar hinter dem großen Platzhirsch MTV Braunschweig. Immerhin haben sich die Blau-Gelben in den letzten Jahren Stück für Stück in der Landesliga-Spitze der Männer eingenistet.

„Es begann vor etwa zehn Jahren mit einer Studentengruppe“, weiß TVU-Trainer Maurice Maus, der sich in der Braunschweiger Handballszene bestens auskennt.

„Das ist eine sehr gute Mannschaft“, warnt er vor dem Ligavierten, der am letzten Spieltag nach einer 27:39-Pleite beim Tabellenzweiten Wittingen ersatzgeschwächt von der Spitze kippte. „Das war eine Frage der Kraft. Braunschweig hat 40 Minuten lang mitgehalten“, lässt sich der TVU-Coach nicht blenden.



Nach vierwöchiger Pause fuhren die Black Owls am letzten Sonnabend in Bortfeld ein überzeugendes Ergebnis ein (28:22), obwohl der Rhythmus noch nicht stimmte. Gegen die Eintracht muss eine Steigerung her, eine auf den Punkt konzentrierte Leistung. Zumal der TVU mit einem Heimsieg die Löwenstädter zumindest vorerst aus der engeren Spitzengruppe entfernen würde.



Eine Niederlage hingegen würde den Uelzenern, die am Sonnabend einzig auf den am Knöchel verletzten Christian Lüder verzichten müssen, womöglich das gleiche Schicksal wie zuvor ihrem Gegner bescheren: Fall von eins auf vier.

Die Partie gegen die Eintracht ist für den TVU der Auftakt zum Jahresendspurt, der zunächst drei Partien in Folge vor eigenem Publikum bietet (BTSV, Edemissen, Wietzendorf). Im Dezember geht es dann nach Clenze, ehe Dannenberg in der letzten Partie der Hinrunde in der HEG-Halle aufkreuzen wird. Maus: „Danach werden wir schauen, wie wir uns definieren wollen.“



Läuft alles nach Plan, wird der TVU also erst kurz vor Weihnachten den Titelkampf ausrufen. Ansonsten dürfte es weiterhin darum gehen, eine möglichst gute Landesliga-Saison zu spielen.