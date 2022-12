TuS Ebstorf zündet Fußball-Feuerwerk

Von: Bernd Klingebiel

Beim letzten Ebstorfer Budenzauber Ende 2019 setzte sich sensationell Gastgeber TuS Ebstorf durch (hier in der Verteidigung gegen den SV Eddelstorf). Auch diesmal schließt TuS-Trainer Björn Penkert nichts aus und ist überzeugt, „eine tolle, schlagkräftige Mannschaft zu haben“. © Immo de la Porte

Der TuS Ebstorf beendet das Sportjahr in Uelzen mit einem fußballerischen Feuerwerk. Die Rot-Weißen richten am Freitag, 30. Dezember, und nach drei Jahren Corona-Unterbrechung den 34. Budenzauber aus. Und müssen die Absage eines Teams verarbeiten.

Ebstorf – Das Silvesterturnier mit zwölf Mannschaften in drei Vorrundengruppen beginnt um 16.30 Uhr mit der Partie zwischen dem TuS Ebstorf und TuS Wieren. Gespielt wird mit Rundum-Bande, auf Kleinfeldtore und über jeweils zwölf Minuten. Die jeweils beiden Gruppenbesten bestreiten ab 20.25 Uhr in zwei Dreiergruppen die Zwischenrunde. Die Halbfinals laufen ab 21.55 Uhr. Das Spiel um Platz drei wird um 22.30 Uhr angepfiffen, das Finale um 22.45 Uhr.

So läuft der 34. Ebstorfer Budenzauber Vorrunde 16.30 - 20.23 Uhr/Gruppe A: SV Teutonia Uelzen, (TuS Ebstorf II), SV Molzen, TSV Wriedel Gruppe B: MTV Barum, TuS Wieren, VfL Suderburg, TuS Ebstorf Gruppe C: MTV Römstedt, SV Emmendorf, Eintracht Munster, VfL Böddenstedt Zwischenrunde in zwei Dreiergruppen 20.25 bis 21.42 Uhr Auslosung Kreispokal-Halbfinals 21.45 Uhr 1. Halbfinale 21.55 Uhr 2. Halbfinale 22.08 Uhr Spiel um Platz drei 22.30 Uhr Finale 22.45 - 22.57 Uhr

Bezirksligist TuS Bodenteich (Gruppe A) sagte eine Teilnahme wegen eines Trauerfalls im engeren Umfeld der Mannschaft kurzfristig ab. Turnierchef Hartmut Jäkel startete sofort die Suche nach einem adäquaten Ersatz. Zuletzt sprang aber auch der heißer Kandidat betrachtete MTV Soltau ab. Notfalls werde Ebstorfs Reserve (2. Kreisklasse) aushelfen.

Der Blick auf die zehn Uelzener Turnierstarter:



Gruppe A

Landesligist Teutonia Uelzen führt als klassenhöchster Turnierteilnehmer die Gruppe A an. Trainer Achim Otte hat seinen Kickern die Teilnahme freigestellt: „Wer Lust hat, macht mit.“ Der frühe Start aus der Winterpause mit Punktspielen ab Anfang Februar stehe dabei mit im Fokus: „Die Jungs haben gewissenhaft entschieden. Die Hoffnung ist, dass sich niemand verletzt.“

Bei Kreisligist SV Molzen hat sich der Kader „so gut wie von allein aufgestellt“, sagt David Feckler. Der Coach: „Es gibt zehn, zwölf Jungs, die Lust auf diese Veranstaltung haben, und die restlichen, die auf Hallenfußball aus diversen Gründen lieber verzichten.“ Dennoch tritt der SVM mit einer „immer noch sehr guten Mannschaft an – „so war zumindest der erste Eindruck im Training vor Weihnachten“, sagt Feckler. „Wenn wir die Vorrunde überstehen sollten, wäre es ein sehr ordentlicher Jahresabschluss.“

Der Tabellendritte der 1. Kreisklasse Süd, TSV Wriedel, will als Außenseiter „natürlich versuchen, guten Fußball zu spielen und Spaß zu haben – und das möglichst erfolgreich“, kündigt Co-Trainer Chris Vogel an. Der TSV-Turnierkader besteht aus den jungen Spielern. Stürmer Kevin Schusdzarra soll ins Tor, dazu kommen Lasse Nimz, Jakob Heuer, Jan Kiefer, Marvin Meyer, Arne Koziburski, Philipp Grunwald, Jonathan Nimz und eventuell Christian Bahr.

Gruppe B

Der zuletzt mit den Plätzen Platz drei und eins beim Budenzauber erfolgreiche VfL Suderburg will „eventuell sogar auf Spieler der Zweiten zurückgreifen“, sagt Trainer Peter Kramer, der in der Bezirksliga-Hinrunde auf eine lange Verletztenliste zurückblickt. „Trotzdem war es für uns nie eine Überlegung, nicht an dem Turnier teilzunehmen, weil der TuS Ebstorf sehr viel Zeit und Aufwand investiert hat, um dieses Turnier wieder stattfinden zu lassen“, sagt der VfL-Coach. Kramer: „Natürlich wollen wir uns gut verkaufen, einige gute Hallenspieler haben wir auch am Start.“

Zweiter Bezirksligist im Bunde der Gruppe B ist der MTV Barum, der aufgrund von Verletzungen und Schonung an seiner Turniermannschaft ebenfalls noch bastelt. Trainer Nicolai Bäsler: „Die Zwischenrunde ist das erste Ziel. Wenn wir das Halbfinale erreichen, wären wir sehr zufrieden. Da es bei diesem Turnier keine Außenseiter gibt und alle Teams auf dem Hallenboden leistungsmäßig eng beisammen liegen, wird das alles andere als einfach.“ Der MTV-Coach lobt: „Der Ebstorfer Budenzauber steht traditionell für ein richtig gut organisiertes Hallenturnier mit toller Stimmung.“



Riesige Vorfreude herrscht beim TuS Wieren. „Es ist für unseren gesamten Verein schön und für jeden Spieler förderlich, bei so einem Event dabei zu sein“, schwärmt Trainer Mike Schneider. Trotz einiger gesundheitlicher Bedenken einiger Spieler will der Tabellenzweite der 1. Kreisklasse daher mit voller Kapelle auflaufen und die Vorrunde überstehen. Schneider: „Wir fahren nicht nur hin, um das Startgeld für die Sieger abzugeben.“

Das stand bei der letzten Auflage 2019 dem TuS Ebstorf zu, der als damaliger Kreisklassist im Endspiel gegen den SV Emmendorf (4:2) sensationell sein eigenes Turnier zum überhaupt erst zweiten Mal gewann.

Björn Penkert aus dem Trainerteam will als Titelverteidiger nichts ausschließen: „Wir haben natürlich einen anderen Kader als vor drei Jahren und unsere jungen Neuzugänge noch nicht mit den alten Hasen in der Halle zusammengehabt. Wir sind aber überzeugt, dass wir auch in diesem Jahr eine tolle, schlagkräftige Mannschaft zusammen haben.“

Gruppe C

Bezirksligist SV Emmendorf als unterlegener Finalist des letzten Budenzaubers 2019 vollzieht in der Halle einen Generationenwechsel und verzichtet auf diverse Routiniers. Marcel Albry, Francesco Sabatino und Benjamin Silbermann werden auf eigenen Wunsch hin nicht dabei sein. Auch Torwart Pascal Mnich will nach überstandener Knieverletzung nichts riskieren. „Die jüngere Garde muss jetzt mal ran“, sagt Trainer Malte Weber. Jungspunde wie Robin Becker, Yorik Dobrowolski, Tjare Liedtke oder Keeper Dominik Weichsel wollen zeigen, was sie draufhaben. „Sie sind noch grün hinter den Ohren. Wir können aber für eine Überraschung sorgen“, erklärt Weber.

Auch der MTV Römstedt verlor zuletzt in Ebstorf ein Endscheidungsspiel, die Partie um Platz drei mit 9:10 nach Neunmeterschießen gegen Suderburg. Trainer Torben Tutas: „Nach einer Halbserie mit vielen Verletzungen und Krankheiten in unserem Team möchten wir dieses stark besetzte Turnier einfach nur mit Spaß und Freude angehen.“ Für die Römstedter ist dies die einzige Teilnahme an einem Hallenturnier in diesem Winter und ein letztes Treffen in diesem Jahr. Es wird zugleich der letzte Auftritt von Hauke Tippe im MTV-Trikot sein, der nach Kanada auswandern wird (AZ berichtete).

Dritter Kreisvertreter in der Gruppe C ist Turnierdebütant VfL Böddenstedt. Der Spitzenreiter der 1. Kreisklasse Süd will mit einem „recht jungen Spielerkader“ antreten, sagt Spielertrainer Justin Reeger. Dennoch mangelt es nicht an Erfahrung: Es sind auch einige Spieler dabei, die das Turnier bereits mit anderen Mannschaften gespielt haben, wie Cem Reske, Jonas Foth und Luca Schenk. Reeger: „Auch wenn wir natürlich der krasse Außenseiter sind, wollen wir hier und da für gute Stimmung und vielleicht auch ein wenig Furore sorgen.“