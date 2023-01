TuS Ebstorf startet nach zweimonatiger Pause

Nach einer gut zweimonatiger Pause steht der TuS Ebstorf (Norbert von Fehren) am Sonntag beim Schlusslicht SG Bleckede/Neetze vor einem Pflichtsieg. © Immo de la Porte

Während die Männer des Handball-Regionsoberligisten TSV Bienenbüttel in Wietzendorf als Außenseiter antreten, stehen die Frauen des TV Uelzen gegen Luhdorf im Aufstiegsrennen vor einem Pflichtsieg.

Von Christiane Fellersmann

Uelzen/Landkreis –

Regionsoberliga Männer

TSV Wietzendorf II - TSV Bienenbüttel (Sbd., 19)

Erneut trifft der TSV (10./10:14 Punkte) bei der Wietzendorfer Landesliga-Reserve (17:7) auf einen aktuellen Tabellenvierten. Bienenbüttels Janos Böhme setzt nach der jüngsten 27:28-Heimniederlage gegen Adendorf auf eine Trotzreaktion: „Nachdem wir zum dritten Mal in dieser Saison mit einem Tor Differenz verloren haben, wissen wir so langsam, wie man die Moral wieder anheben kann. Nämlich mit einem Sieg!“



Im ersten Aufeinandertreffen beider Teams in dieser Saison am morgigen Sonnabend wollen die Bienenbütteler ihren Gastgeber „möglichst lange ärgern und unsere Chancen auf Punkte wahren“. Dabei rückt wieder einmal die Defensive in den Fokus. Böhme: „Zumeist steht die Deckung mit unserem stärksten Rückhalt, Torwart Joshua Kantor, sehr gut. Darauf hoffen wir und dass uns einfach auch mal das Glück zur Seite steht.“ Eine Saisonpremiere steht auf der Bank bevor. Der verhinderte Coach Axel Möller wird von Hansi Schultz vertreten. Fehlen werden im Kader Paul Jacobs, Jost Klippe und Florian Kehl.



1. Regionsklasse Männer

SG Adendorf/Sch. II - TSV Nettelkamp (So., 17)

Am morgigen Sonntag startet jetzt auch der TSV (6./9:9) mit dem Gastspiel bei der SG Adendorf/Scharnebeck II (8./4:10) in die Rückrunde. Nettelkamps Trainer Thomas König: „Nur zu gern würden wir uns für die unnötige 17:19-Auftaktniederlage revanchieren. Aber wir haben wieder eine lange Liste von Spielern, die wegen Studiums oder anderer Verpflichtungen fehlen werden.“ Elf der 16 Akteure aus dem Stammkader stünden aber zur Verfügung. Die Gastgeber setzten insbesondere bei Heimspielen A-Jugendliche aus der Landesliga ein, hat König registriert: „Das macht die Sache nicht leichter!“



2. Regionsklasse Männer

SG Bleckede/Neetze - TuS Ebstorf (So., 17)

Nach fast zwei Monaten Pause geht es für den TuS Ebstorf (3./6:0) am Sonntag beim erfolglosen Schlusslicht in Neetze (0:12) weiter. Trotz einiger Ausfälle „werden wir natürlich auf Sieg spielen und uns für das Spitzenspiel am 5. Februar gegen den TV Uelzen III einspielen“, erklärt TuS-Akteur Sven Lindemann.



Regionsoberliga Frauen

TV Uelzen - SG Luhdorf (Sbd., 17)

Die Tabelle trügt, warnt TVU-Trainer Michel Ulbricht vor dem Gastspiel des Schlusslichts Luhdorf/Scharmbeck am morgigen Sonnabend in der HEG-Halle: „Wir sind uns bewusst, dass Luhdorf schlechter platziert ist, als es eigentlich ist. Sie haben nur wenige Spiele deutlich verloren.“ Zudem hat die SG mit Amelie Boer die derzeit beste Torschützin der Liga (80 Treffer in neun Spielen) in ihren Reihen.



Der jüngste 22:19-Sieg beim HBV Celle habe dem Tabellendritten (13:5) „viel Aufwind gegeben“, betont der TVU-Coach. Ulbricht: „Wir werden mit der nötigen Entschlossenheit und Willen in das Spiel gehen. Und damit wollen wir unser Favoritenrolle gerecht werden.“



Mit dem Fehlen von Tanja Chlechowitz und Katja Kotzauer steht die etatmäßige rechte Außenbahn blank. Möglicher Ersatz sind Marit Laible oder Rebecca Fredrich, sagt Ulbricht. Zudem steht Nathalie Bohn morgen nicht zur Verfügung.



Regionsliga Ost Frauen

SG Adendorf/Sch. II - TSV Bienenbüttel (So., 13)

Auf Bienenbüttel (4./8:4) wartet am Sonntag beim Tabellenzweiten in Adendorf (13:3) eine schwere Auswärtspartie. TSV-Spielerin Laura Schoop: „Nach zuletzt zwei durchwachsenen Auftritten sind wir auch wieder lediglich in der Außenseiterrolle und wollen uns auf jeden Fall steigern.“ Trainerin Friederike Blankenburg muss allerdings auf Alina Rieth, Anna Saucke, Nina Fonfara, Hanna Holdack, Nele Glander, Janne Mahlke und Laura Schoop verzichten.



SG Bleckede/Neetze - MSG N.E.U. (So., 15)

Die Mannschaftsspielgemeinschaft N.E.U. (8./4:12) erwartet am Sonntag das Schlusslicht Bleckede/Neetze (0:16). Trainer Fynn Lauer: „Wir haben das Hinspiel klar mit 18:9 gewonnen. Einen ähnlich hohen Erfolg erwarte ich von meiner Mannschaft auch am Sonntag.“ Jedoch warnt Lauer davor, die Gäste zu unterschätzen: „Wir müssen versuchen, deren beste Spielerin Claudia Himmelsbach aus dem Spiel zu nehmen, dann sollte wenig Torgefahr kommen. Und wir sollten uns auf unsere Konzepte konzentrieren – wenn das gelingt, dann nehmen wir die Pflichtpunkte aus Neetze mit.“