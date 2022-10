„Immer tolle Duelle“: TuS Bodenteich hofft auf Spektakel gegen SV Emmendorf

Zweites Derby-Heimspiel in Folge für TuS Bodenteich (links Jonas Schröter), der nach dem 2:2 gegen Römstedt (Rouven Milling) auf Emmendorf trifft. © Marud

Meistens gab es Niederlagen. Doch die Vorfreude auf das Gastspiel des SV Emmendorf ist groß beim Fußball-Bezirksligisten TuS Bodenteich.

Bad Bodenteich/Emmendorf - „Ich hoffe auf einen Schlagabtausch. So wie es in der Historie immer war“, sagt TuS-Trainer Marco Arndt vor dem Aufeinandertreffen am Sonnabend, 15. Oktober, (16 Uhr) im Bad Bodenteicher Waldstadion.

Der Blick auf die Statistik verheißt wenig Gutes. Von den letzten 20 Duellen seit 2003 hat Bodenteich 13 verloren und nur vier gewonnen. Trainer Marco Arndt verspürt dennoch große Lust aufs Derby. „Das waren immer tolle Duelle.“ Emmendorfs Spielweise kommt den Blau-Weißen entgegen, wie der bisherige Saisonverlauf zeigt. „Wir tun uns immer gegen tief und 20 Meter vor dem eigenen Tor stehende Mannschaften schwer.“ Das hätten die verlorenen Spiele gegen Wendisch Evern (0:1) und Barskamp (1:2) belegt. Bei spielfreudigeren Mannschaften, zu denen Arndt auch den SV Emmendorf zählt, läuft das TuS-Spiel flüssiger. „Dann können wir durch unser flexibles Passspiel Lücken reißen und haben Räume durch unsere schnellen Leute.“ Besonders beeindruckt ist Arndt von SVE-Routinier Benjamin Silbermann, der noch immer „tierisch fit ist. Es macht von außen Spaß, den Emmendorfern zuzuschauen.“



Alles andere als spaßig war der 0:3-Auftritt des SVE in Römstedt. Die Grün-Schwarzen tun sich auswärts weiterhin schwer (1 Sieg, 4 Niederlagen). Eine Erklärung dafür hat Trainer Malte Weber nicht und betont: „In den Köpfen ist es nicht drin.“ Mögen die Ergebnisse mangelhaft sein. Die Leistungen waren durchaus passable. Abgesehen vom 1:3 zum Start bei Wendisch Evern und nun in Römstedt, „wo man verlieren kann“, schränkt Weber ein und erwartet ein offenes Duell. „Von der Qualität her sind wir gleich.“ Für den privat verhinderten Keeper Dominik Weichsel springt Pascal Mnich nach Verletzungspause ein. Tjare Liedtke, Yorik Dobrowolski, Phillip-Julian Harms (Bänderriss) und wohl auch Lucas Gröger (Rücken) fallen aus.