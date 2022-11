TuS Bodenteichs Kicker Ole Schwerin zum „Fußballhelden“ gekürt

Vorbildliches Engagement

+ © Privat Seit 2017 engagiert sich der Bodenteich-Kicker Ole Schwerin auf und neben dem Fußballplatz und trainierte zwischenzeitlich zwei Teams gleichzeitig © Privat

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Von Arek Marud schließen

Er ist einer von 32 „Fußballhelden“ Niedersachsens. Der Heide-Wendland-Kreis hat Ole Schwerin vom TuS Bodenteich wegen seines ehrenamtlichen Engagements für den Ehrenamtspreis des Deutschen Fußball-Bundes und seines Kooperationspartners KOMM MIT nominiert.



Bad Bodenteich – Zur Belohnung geht’s im Mai 2023 auf eine fünftägige Fußball-Bildungsreise nach Spanien an die Costa de Barcelona-Maresme.

„Ole Schwerin ist mit seinen 23 Jahren ein seltenes Beispiel für hohes ehrenamtliches Engagement im Fußball“, lobte der TuS Bodenteich bei seinem Vorschlag zum Fußballhelden 2022 einen seiner fleißigsten Kicker. Als 18-Jähriger übernahm er die Trainingsleitung der U15-C-Junioren, die er in wechselnden Spielgemeinschaftskonstellationen bis zum Sommer 2022 betreute. Zuletzt die U18 der JSG Aue Soltendieck (TuS Soltendieck, TuS Bodenteich, TSV Lüder, SV Ostedt und TSV Lehmke), die er gemeinsam mit Bernd Pöllmann (TuS Soltendieck) auf Platz drei in der Kreisklasse führte. Mit nachhaltigem Effekt.



Der Großteil dieser Mannschaft spielt inzwischen als SG Soltendieck II/Bodenteich III/Lüder II in der 4. Kreisklasse Süd und wird weiterhin von Schwerin als Spielertrainer und Pöllmann als Co-Trainer betreut. „Der jahrelang verwaiste Sportplatz in Soltendieck erlebt nach vielen Jahren endlich auch wieder Herrenspiele, was dem Verein und dem Ort guttut. Daran hat Ole Schwerin einen großen Anteil“, heißt es vom TuS Bodenteich.



Neben seinem Junioren-Traineramt, der aktiven Spielertätigkeit bei der 2. Herren und einer Berufsschulausbildung übernahm Schwerin Anfang 2020 für ein Jahr das Training der neu gegründeten Frauenfußballmannschaft, die 2020/21 als JSG Bodenteich/Soltendieck/Lüder in der 1. Frauen-Kreisklasse spielte. Berufsbedingt musste er sein Amt dann zum Saisonende niederlegen.



Großes Engagement, hohe Kreativität und viel Geschick bei der Spielermotivation zeichneten ihn aus, hebt der Verein die Stärken des Kickers hervor.



Schwerin, der 2006 bei den Blau-Weißen mit dem Fußballspielen angefangen hatte, wurde seitens des Heide-Wendland-Kreises zum Fußballhelden erklärt. Und darf nun mit 31 Mitstreitern aus ganz Niedersachsen und 280 deutschlandweiten Mitstreitern zur Belohnung an einer fünftägigen Bildungsreise in Spanien teilnehmen (siehe Extrakasten).