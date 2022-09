1:2 - TuS Bodenteich ist Barskamps erstes Bezirksliga-Opfer

Von: Bernd Klingebiel

Das heutige Geburtstagskind Christoph Dietterle (Mitte, am Ball) hatte sportlich nicht viel zu feiern, aber immerhin erzielte er den Bodenteicher Treffer. © Arek Marud

Nach zwei Siegen in Folge ist die Klettertour des TuS Bodenteich zumindest vorerst schon wieder beendet. Der Fußball-Bezirksligist verlor am Freitagabend (23. September) in einer vorgezogenen Partie des 8. Spieltages beim bisher punktlosen Tabellenschlusslicht TuS Barskamp mit 1:2 (0:2) Toren und schrieb unfreiwillig ein Stückchen Geschichte mit.

Barskamp/Bad Bodenteich – Für den gastgebenden Aufsteiger war es der erste Sieg überhaupt in der Bezirksliga, während Bodenteich die Chance verpasste, sich weiter von der Abstiegszone zu entfernen.

8. Spieltag der Bezirksliga

TuS Barskamp - TuS Bodenteich 2:1 (2:0)

Sebastian Bagunk per Kopf nach Ecke und Jonas Steckelberg aus kurzer Distanz brachten die Platzherren vor dem Seitenwechsel mit 2:0 in Front. Barskamp hatte die Lufthoheit übernommen, „war griffig, hat Zweikämpfe angenommen und gewonnen“, sah Bodenteichs Trainer Marco Arndt das von ihm erwartete „schwere Spiel“.



Kurz nach dem Seitenwechsel handelte sich Barskamps Alex Breese, laut Arndt, nach einem Schlag ins Gesicht von Tristan Krenz die Rote Karte ein. Der TuS-Coach: „Von da an war es ein Spiel auf ein Tor.“ In Überzahl verkürzte Christoph Dietterle, dessen Feierlichkeiten zu seinem 30. Geburtstag der Grund für die Spielvorverlegung gewesen ist, mit einem schnell ausgeführten und direkt verwandelten Freistoß auf 2:1. Doch insgesamt blieb Bodenteichs Spiel „zu unsauber“, um die Wende noch zu erzwingen, haderte Arndt.

. Tore: 1:0 Bagunk (22.), 2:1 Steckelberg (39.), 2:1 Dietterle (60.); Rot: Breese (49./Barskamp/Tätlichkeit).

. TuS Bodenteich: Meyer - M. Hinrichs (75. Nulet), Krenz, Borchers, Möller - Dietterle, Burgdorf, Glutt, Schmidt (82. Wöllmann)- Putz (46. Ulfik), Lüske (46. Schiewe).

Zudem spielten:

SV Wendisch Evern - SV Scharnebeck 2:1 (2:0)

. Tore: 1:0 Boelter (5.), 2:0 Wendt (39.), 2:1 Peters (75.).