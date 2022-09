TSV Nettelkamp: Zugier und König wollen es noch einmal wissen

1. Handball-Regionsklasse Nord

+ © Privat Mit neuem Elan in die neue Saison: TSV Nettelkamp (hintere Reihe von links): Trainer Wolfgang Zugier, Enrico Anton, Hannes Schenk, Lars Unger, Franz Gummert, Jan Unger, Hendrik Schulz, Timo Blum, Simon Schmidt, Trainer Thomas König; vordere Reihe von links: Dominik Burkowitz, Malte Schulz, Jan Hendrik Meyer, Leon Hilmer, Niklas Pöggel, Finn Unger, Michel Kröger, Christian Sievers, Tobias Lerche; vorne links: Julian Mertins, Thomas Jaep. © Privat

Im Frühjahr hatte er frustriert aufgegeben. Jetzt sitzt Thomas König wieder auf der Trainerbank der Regionsklassen-Handballer des TSV Nettelkamp.

Wrestedt – An der Seite von Thomas König: der frühere Coach des TuS Ebstorf Wolfgang Zugier. „Eigentlich hatte Wolfgang Zugier mit dem Handball abgeschlossen. Er sagte aber zu mir: Wenn du das mit mir machst, mache ich es auch“, erklärt König das Zustandekommen des neuen Trainergespanns. Dabei hatte er selbst im Frühjahr aufgehört, weil ihm die Einstellung der TSV-Spieler missfiel. „Ich war nicht sauer, hatte aber der Mannschaft gesagt, dass sie sich Gedanken machen soll. Wir brauchen Spieler, auf die Verlass ist“, betont König, der sich neue Impulse durch Zugier erhofft. „Als B-Lizenz-Inhaber bringt er neue Ideen.“

Durch die große Fluktuation müssten Spielweise und Positionen vorerst immer wieder neu angepasst werden, was die Aufgabe nicht einfacher, dafür aber sehr interessant mache. Durch einen personellen Schnitt, ausgelöst durch Königs Rücktritt, hofft Nettelkamp nun, ein wenig mehr Kontinuität in den Kader zu bekommen. Spannend wird es auch, die Studenten möglichst oft ins Training einzubinden (Lars Unger/Göttingen, Jan Unger/Heidelberg, Jan Hendrik Meyer/Rostock, Simon Schmidt/Ausbildung teils in Oldenburg).



König will die Erfolgsgeschichte nun fortschreiben: „Im Grunde soll an das angeknüpft werden, womit 2019 begonnen wurde: eine neue, sich kontinuierlich steigernde Männermannschaft aufzubauen.“ Dazu wurden fünf A-Jugendliche mit Doppelspielrecht und ein fester eingebaut. Tobias Lerche kommt vom TV Uelzen.