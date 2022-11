Drei Spiele, drei Siege: Bienenbüttels Traumausbeute in der englischen Woche

Teilen

Aufsteiger TSV Bienenbüttel (am Ball Lucas Krahn) ist in der Regionsoberliga angekommen. © De la Porte

Traumwoche für die Handballer des TSV Bienenbüttel. Der Aufsteiger feierte beim HV Lüneburg den dritten Sieg innerhalb von sieben Tagen!

Von Christiane Fellersmann

Uelzen/Landkreis - Traumhaft auch der Auftritt des TSV Nettelkamp, der beim Tabellenführer der 1. Regionsklasse, HV Lüneburg III, einen Punkt holte. In der 2. Regionsklasse gewann der TuS Ebstorf das Derby gegen Bienenbüttel II deutlich.

Regionsoberliga

HV Lüneburg II -

Bienenbüttel 28:30 (10:15)

Für Bienenbüttel endete die „Englische Woche“ mit dem dritten Sieg in Folge. Mit 6:6 Punkten ist das Team auf Rang sechs geklettert. „Das Spiel war geprägt von purer Spannung und Leidenschaft, aber auch von Schweiß und Durchhaltevermögen“, schildert TSV-Spieler Paul Jacobs den Schlagabtausch.



Es begann schleppend – bis zur 9. Minute waren lediglich fünf Tore gefallen (3:2). Der TSV hatte gegen eine gut agierende HVL-Abwehr viel Mühe, den richtigen Abschluss zu finden. Nach dem 6:8-Rückstand (20.) lief es besser. Jacobs: „Wir haben ein starkes Zusammenspiel gezeigt und konnten uns bis zur Pause auf 15:10 absetzen.“ Nach dem Wechsel verloren die Gäste ein wenig die Konzentration. Der Gastgeber kam auf 25:26 heran (54.) – doch der TSV hielt dem Druck stand. „Mit dieser Serie hat niemand gerechnet. Umso stolzer sind wir, dass wir das geschafft haben“, staunt und jubelt Jacobs.



TSV Bienenbüttel: Krahn (6), M. Zaiser und Skretzka (je 5), Franke und S. Zaiser (je 4), Jacobs und R. Zaiser (je 3), Klippe, Kreye, Schöniger, Kantor, Meyer.

1. Regionsklasse

TV Uelzen II –

Elbmarsch II 31:11 (15:4)

Einen überraschend deutlichen Heimsieg errang der TVU II gegen den bis dato ebenfalls punktlosen Tabellennachbarn HSG Elbmarsch. Die Partie begann recht schleppend – nach 15 Minuten lag Uelzen mit 5:1 in Führung. TVU-Spieler Till Richter: „Wir sind immer besser ins Spiel gekommen. Unsere Abwehr stand super sicher und hatte mit Marcel Mook im Tor einen sicheren Rückhalt. Die Gäste waren doch ziemlich verunsichert und lieferten nur gelegentlich Gegenwehr.“ Der TVU holt sich mit diesem deutlichen Erfolg ganz viel Selbstvertrauen. „Wir sind für die kommenden Partien gegen Adendorf, Bardowick und Auetal sicher gut gerüstet“, blickt Richter zuversichtlich nach vorn.



TV Uelzen II: Richter (9), Bolzendahl (6), Stapmanns und Kabaalisar (je 4),Sauss (3), Deters (2), Emme, Hebestreit und Cvetkovic (je 1), Mook, Hoffmann, Feuchter, Hirtz, Hauptstein.

HV Lüneburg III -

Nettelkamp 26:26 (11:14)



Mit einem Teilerfolg kehrte Nettelkamp vom bisherigen Tabellenführer zurück. Laut Thomas König aus dem Trainerteam überwog „in erster Linie natürlich die Freude. Aber ein wenig ärgern wir uns schon, denn wir waren über 60 Minuten definitiv das bessere Team. Mit intensivem Abwehrspiel und gut vorgetragenen Angriffen machten wir klar, dass man uns nicht mal eben so im Vorbeigehen schlagen kann.“



Die Gäste führten überraschend mit 14:11 zur Pause und hatten sich bis zur 40. Minute auf 20:15 abgesetzt. „Dann kam wieder der berühmte Riss“, kommentierte König den 22:22-Ausgleich (47.). Die Schlussphase sei an Spannung und wechselnden Führungen kaum zu überbieten gewesen. Herausragend hielten die TSV-Torhüter Thomas Jaep und Julian Mertins. Auch Linksaußen Jan-Hendrik Meyer und Tobias Lerche erwischten einen Sahnetag. König: „Die junge Mannschaft kommt immer besser in Fahrt.“ Die Trainingsbeteiligung mache sich ebenfalls bemerkbar. „Und wenn es irgendwann mit den Nerven klappt, brauchen wir keine Mannschaft in dieser Staffel mehr fürchten“, erklärte der TSV-Coach.



TSV Nettelkamp: Lerche (8), Meyer (5), Sievers und Grauer (je 3), Hilmer und Schulz (je 2), Poeggel (1), Mertins, Burkowitz, Schenk, Anton, Jaep, Unger.

2. Regionsklasse

HSG Seevetal/Ash. III -

TV Uelzen III 14:20 (7:11)

Der TVU III verteidigte seine Tabellenführung und kehrte nach einer intensiv geführten Partie mit einem klaren Sieg zurück. Von Beginn an zeigten die Uelzener eine sehr konzentrierte Abwehrleistung und sorgten durch klug vorgetragene Angriffe für Torerfolge. Der starke Abwehrverbund um Torhüter Nico Paepke ließ kaum etwas zu. Es ging mit einer Vier-Tore-Führung in die Pause. TVU-Spieler Christopher Thiele: „Wir konnten unsere disziplinierte Leistung – ganz zur Freude unseres Trainers Dirk Neumann – auch im zweiten Spielabschnitt fortsetzen und unsere Siegesserie fortsetzen.“ Neumann sah es ähnlich. „Es hat wirklich Spaß gemacht, der Mannschaft bei ihrem äußerst cleveren Handball zuzuschauen.“



TV Uelzen III: Zapieranski (5), Schusdzarra (4), Thiele und Kaerstens (je 3), Ziemer und Deppe (je 2), Müller (1), Warnecke, Paepke, Waltenberger.

TuS Ebstorf –

Bienenbüttel II 26:17 (13:7)

Der TSV lag nach fünf Minuten mit 3:0 in Führung, während Ebstorf mehrfach Wurfpech verzeichnete, sich aber langsam auf seinen Gegner einstellte. Mit sieben Toren in Folge drehten die Gastgeber das Ergebnis und lagen nun klar mit 10:5 in Führung. „Wir blieben auch in der zweiten Halbzeit spielbestimmend, aber ohne zu glänzen. Er war ein zufriedenstellender Sieg“, meinte der TuS-Spieler Sven Lindemann.



Auf der Gegenseite hatten die Gäste mit Problemen gerechnet, wie TSV-Sprecher Niklas Schöniger feststellte. „Bei uns fehlte, wie erwartet, die Erfahrung bei den jungen Spielern. Wir haben viel Pech im Abschluss gehabt. Mit 40 Prozent gehaltener Bälle war Gerd Peter Meyer unser starker Rückhalt im Tor.“



TuS Ebstorf: Smolla (8), Jäkel (5), Drewes und Hartig (je 4), von Fehren, Mendala und Ritz (je 2), Schoeps, Pfeifer und Moritz (je 1), Lindemann, Beckmann, Heinze.

TSV Bienenbüttel II: Klippe (5), Blankenburg (4),Wolf und Schöniger (je 3), Richter, Rensing und Müller (je 2), Korn, Braumann, Fachmann, Meyer.