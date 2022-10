2. KK Spiel der Woche

TSV nach Punktgewinn: „Wir leben noch!“

Von: Bernd Klingebiel, Aron Sonderkamp

Brenzlige Situation im Jelmstorfer Strafraum: Römstedts Marc-Dominic Mießner (Nr. 2) scheitert hart bedrängt von Florian Sonnenschein mit seinem Schuss an SVJ-Keeper Jan-Frederick Bendik. © Michael Klingebiel

Mit einem zweistelligen Sieg hat der SV Ostedt am Sonntag in der 2. Fußball-Kreisklasse Süd den berühmten Vogel abgeschossen.

Uelzen/Landkreis – Die Elf von Trainer Olaf Bode deklassierte den SSV Gusborn vor eigenem Publikum mit 10:0 und hält als Tabellenzweiter den Druck auf den führenden MTV Himbergen hoch. Paul Bruck glänzte als vierfacher Torschütze.

Der Spitzenreiter aus Himbergen gab sich beim 3:0-Erfolg in Rätzlingen keine Blöße. Eike-Sören Mittendorf brachte die Gäste mit einem Doppelpack auf Kurs, Juri Malina rundete das Ergebnis ab. Räztlingens Trainer Michael Kottlick: „Himbergen war unheimlich effizient vor unserem Tor. Wir hatten auch mehrfach die Möglichkeit auf ein Tor, sind aber nicht so kaltschnäuzig.“ Seine Elf habe die Partie „lange offen gestaltet und immer gut mithalten können“.



In Schlagweite bleibt Neuling FC Oldenstadt, der sich mit 3:2 gegen den SV Natendorf behauptete und sich nun auf das kommende Duell gegen Himbergen freut. FCO-Trainer Ingo Wahrmann sah „insgesamt erst ein zähes Spiel, in dem keiner so recht überzeugt hat“. Was eventuell an einer schweren Oberschenkelverletzung von André Völz gelegen habe, der mit dem Krankenwagen abtransportiert werden musste. Wahrmann: „Ab dem 1:1-Ausgleich waren wir schon die klar bessere Mannschaft und müssen früher den Sack zumachen.“



Sperber Veerßen erlitt im Aufstiegsrennen beim 1:4 in Karwitz einen herben Rückschlag, der ausgerechnet durch ein Eigentor zum 0:1 eingeleitet wurde.



Aufsteiger SV Holdenstedt II verbesserte sich durch einen 4:0-Heimsieg gegen TuS Ebstorf II an Veerßen vorbei ins erweiterte Verfolgerfeld. Der urlaubende SVH-Trainer Florian Schierwater ließ sich das Geschehen in der Ferne schildern: „In der ersten Halbzeit hatte die Mannschaft noch leichte Probleme, aber dann das Spiel jederzeit im Griff gehabt.“ Mit einer Glanztat kurz vor dem Abpfiff hielt Keeper Niklas Ritz die Null. „Die mannschaftliche Geschlossenheit hilft uns richtig gut. Wieder wichtige Punkte für den Klassenerhalt“, blieb Schierwater bescheiden.



Der SV Jelmstorf hingegen verharrt weiterhin direkt vor der Abstiegszone nach einer 1:4-Heimniederlage gegen MTV Römstedt II. Statt 0:2 „hätte es zur Halbzeit auch gut und gern unentschieden stehen können“, erklärte SVJ-Spieler Jan Homann. Am Ende habe es der MTV als „insgesamt bessere Mannschaft“ jedoch „abgezockt gemacht“.



2. KK Spiel der Woche



Nullnummer im Kellerduell. Tabellenschlusslicht TSV Groß Hesebeck/Röbbel trennte sich gegen den Vorletzten MTV Gerdau mit 0:0. TSV-Coach Tim Schröder sprach letztendlich von einem „gerechten Unentschieden“. In einem eher von Kampf betonten Spiel blieben die Chancen auf beiden Seiten eher Mangelware. „Gerdau hatte eine Großchance“, pflichtete Schröder bei. Auf eigener Seite haderte er dabei mit einem ausgebliebenen Elfmeterpfiff. „Das war ein klares Foulspiel an Philip Weichsel. Er legt sich den Ball vorbei und wird dann gelegt“, ärgerte sich der TSV-Frontmann. Dabei sprach Schröder noch ein Kompliment an seine Mannschaft aus: „Wir leben noch! Endlich mal was Zählbares.“ Immerhin war es der erste Punkt der Saison für den TSV.



Auf Gerdauer Seite kann man mit dem gewonnenen Zähler eher weniger anfangen. „Wir waren nahezu 90 Minuten überlegen, hatten deutlich mehr Ballbesitz. Aber wir haben nahezu keine Torchancen rausgespielt“, haderte Trainer Sven Rose. Damit bleibt der MTV weiter drei Punkte vor dem Schlusslicht und zwei Zähler hinter Jelmstorf. Der Sprung raus aus der Abstiegszone wurde also trotz Jelmstorfer Vorlage verpasst.