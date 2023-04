TSV Bienenbüttel rutscht gegen Heidetal knapp an einer Überraschung vorbei

Beide Treffer für den FC Heidetal und damit seine Saisontore Nummer 30 und 31 erzielte FC-Torjäger Daniel Horn (rechts). © Bernd Klingebiel

Tapfer gewehrt, dennoch verloren - der TSV Bienenbüttel hat in einem Nachholspiel am Gründonnerstag eine mögliche Überraschung gegen den Spitzenreiter FC Heidetal nur knapp verpasst.

Bienenbüttel - 0:2 hieß es beim Schlusspfiff – ein aus Sicht von TSV-Trainer Frank Kathmann eher glücklicher Erfolg des souveränen Tabellenführers unter Flutlicht auf dem gut zu bespielenden B-Platz im Ilmenaustadion. Bienenbüttels Coach: „Die Heidetaler können sich nicht beschweren, wenn sie hier nicht gewinnen. Sie werden es bestimmt anders sehen, aber meiner Meinung nach hätten wir uns einen Punkt schon verdient. Schade, für die Moral wäre es sehr gut gewesen.“ So notierte Kathmann einige hochkarätige Möglichkeiten seiner Mannschaft. Alexander Mattern visierte per Kopf nur die Querlatte an, Kevin Franz setzte einen Kopfball freistehend neben das Gehäuse, und auch Bastian Blümke zielte kurz vor dem Tor zu hoch. „Wir haben ihnen das Leben sehr lange schwer gemacht, hatten vielleicht sogar mehr Chancen als unser Gegner.“

Beide Treffer für den Sieger und damit seine Saisontore Nummer 30 und 31 erzielte (wer auch sonst?) Torjäger Daniel Horn. Sekunden vor der Pause knipste er per Strafstoß (Kathmann: „Ein Kann-ich-geben-Elfmeter“) und in der Nachspielzeit nach einem Konter gegen aufgerückte Bienenbütteler machte Horn schließlich den Deckel drauf. mk

Nachholspiele vom Gründonnerstag:

Eintracht Lüneburg – Lüneburger SV 2:3 (0:1)

Tore: 0:1 Celik (43.), 1:1 Edler (47.), 1:2 Admin Pepic (50.), 1:3 Hijazi (74.), 2:3 Köpke (84.).

TSV Bienenbüttel – FC Heidetal 0:2 (0:1)

Tore: 0:1 D. Horn (45./Foulelfmeter), 0:2 D. Horn (90.+3).