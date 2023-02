Auswechslung: Fußballer im rosa Hasenkostüm zum eigenen Junggesellenabschied

Von: Bernd Klingebiel

Für Bienenbüttels Bastian Blümke endete das Testspiel in Munster gegen Emmendorf bereits zur Pause in einem pinkfarbenen Hasenkostüm: Junggesellenabschied! © Privat

Das Ende des Fußball-Testspiels gegen den SV Emmendorf hatte sich Bienenbüttels Bastian Blümke wohl auch anders vorgestellt. In der Halbzeitpause musste er in ein pinkfarbenes Hasenkostüm steigen - und wurde zu seinem eigenen Junggesellenabschied abgeholt.

Uelzen/Landkreis – Zahlreiche Absagen wegen unbespielbarer Sportplätze prägten das Testspielwochenende (3. bis 5. Februar) im Uelzener Fußball. Bezirksligist TuS Bodenteich trotzte den Verhältnissen. Die Blau-Weißen lagen gegen den Nienburger Kreisligisten SC Haßbergen nach zwei Treffern des ehemaligen Bodenteichers Lennart Williges schnell mit 0:2 zurück und retteten in letzter Sekunde noch ein 3:3-Unentschieden.

Der SV Emmendorf besiegte in Munster den Heide-Wendland-Ligisten TSV Bienenbüttel mit 2:0 Toren. Dem Gästeakteur Bastian Blümke dürfte die Partie lange in Erinnerung bleiben. Trainer Frank Kathmann initiierte in der Halbzeitpause Blümkes Auswechslung, zählte ihn wegen einer vermeintlich grottenschlechten Leistung an und warf ihm einen Rucksack vor die Füße. Inhalt: ein pinkes Hasenkostüm! Zu seinem Junggesellenabschied musste Blümke es unverzüglich anziehen. Kathmann: „Wir haben in der Halbzeitpause schnell ein Bild gemacht und dann weitergespielt. War auch mal was anderes.“ Mit einer Handvoll ebenfalls ausgetauschter Kameraden war der kostümierte Blümke bei Wiederanpfiff bereits auf Tour. Kathmann: „Ich habe Spieler aus der 2. Herren dafür eingewechselt.“



Bezirksligist MTV Römstedt präsentierte sich beim 6:1 gegen Eintracht Munster ebenfalls in prächtiger Laune; Bastian Bechtloff feierte nach längerer Verletzungspause sein Comeback. Barums Bezirksliga-Trainer Nicolai Bäsler sah beim 3:0-Sieg seines Teams beim klassengleichen TVJ Schneverdingen „eine insgesamt gute Leistung. Defensiv stabil und vorn effektiv“. kl



Die Testspiele mit Uelzener Beteiligung in der Übersicht:

Eintracht Munster - MTV Römstedt 1:6 (1:3)

. Tore: 1:0 Scholz (5.), 1:1 Tutas (28.), 1:2 Schulz (31.), 1:3, 1:4 Tappe (44., 49.), 1:5 Ziegenfuß (61.), 1:6 Tutas (62.).

SV Emmendorf - TSV Bienenbüttel 2:0 (2:0)

. Tore: 1:0 Becker (25.), 2:0 Husemann (42.).

TuS Bodenteich - SC Haßbergen 3:3 (0:2)

. Tore: 0:1, 0:2 Williges (5., 30.), 1:2 Schröter (48.), 1:3 Bergmann (51./Strafstoß), 2:3 Lüske (69.), 3:3 Wöllmann (90.+2).

TVJ Schneverdingen - MTV Barum 0:3 (0:2)

. Tore: 0:1 Marks (22.), 0:2 Maaß (29.), 0:3 Banaschik (90.).