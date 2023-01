TSV Bienenbüttel hat viel durchgemacht und setzt auf „tolles Kollektiv“

Von: Arek Marud

TSV-Kapitän Alexander Mattern (vorn) will nach der Winterpause mit dem Team „an die positiven Ergebnisse des Saisonbeginns anknüpfen“. © M. Klingebiel

In der AZ-Serie Team-Check blicken die Kapitäne auf das bisherige Abschneiden ihrer Teams zurück. Heute zieht Alexander Mattern, Mannschaftsführer des TSV Bienenbüttel, Zwischenbilanz.

Bienenbüttel - Der Vorsprung auf den ersten direkten Abstiegsplatz ist knapp. Ein Zähler trennt die Grün-Weißen von der Gefahrenzone, in der sie sich nur am 2. und 3. Spieltag aufhielten. Zumeist tummelte sich das Team von Trainer Frank Kathmann auf Rang zehn, der 8. Platz war der steilste Ausreißer. Und: Die Bienenbütteler haben mit dem Nachholspiel gegen Tabellenführer FC Heidetal im Vergleich zu den hinter ihnen stehenden Teams noch einen – jedoch eher schwachen – Trumpf in der Hinterhand.



Das hat gut geklappt

Alexander Mattern blickt auf einen „ordentlichen Saisonstart“ zurück. „Wir konnten – anders als in der vergangenen Saison – egal gegen welchen Gegner, den Partien auch unseren eigenen Stempel aufdrücken“, erklärt er. Der TSV-Kapitän: „Wir sind taktisch flexibler geworden und setzen als Kollektiv die Vorstellungen unseres Trainerteams Frank Kathmann/Luke Veal besser um.“





Das geht besser

Durch enormes Verletzungspech in den ersten Spielen der Saison, insbesondere im Defensivbereich, „müssen wir von Woche zu Woche schauen, welche elf Spieler wir sonntags auf den Platz bekommen“, bedauert Mattern. Das bedeute „teils viele ungewohnte Positionen und regelmäßige (System-)Umstellungen. Damit einher fehlt häufig die Sicherheit und Konstanz in den Spielen“, erklärt der Kapitän.





Das besondere Spiel

Für Mattern ist es das 2:2 im Hinspiel gegen die Lüneburger SV: „Eine hitzige Partie, viele Chancen auf beiden Seiten, zweimaliger Rückstand und der Ausgleich mit dem Schlusspfiff durch Niklas Niemann. Das war ein Punkt der Moral und tat gut, da wir letzte Saison in solchen Spielen mit leeren Händen dastanden.“





Der besondere Moment

Der TSV gewinnt in der 2. Kreispokalrunde in einer umkämpften Partie beim TSV Wriedel mit 2:1 – und ist später dann doch der Verlierer, weil er einen Akteur einsetzte, der noch nicht spielberechtigt war, und eine 0:5-Wertung kassierte. Für Mattern persönlich war es sehr besonders, „wie die Mannschaft mit dem nachträglichen Pokal-Aus umgegangen ist. Die Enttäuschung war groß, gerade wenn man jetzt betrachtet, wo der damalige Gegner in diesem Wettbewerb nun steht.“ Wriedel ist ins Halbfinale eingezogen. Mattern: „Aber niemand hat den Verantwortlichen Vorwürfe gemacht und akzeptiert, dass ein Fehler passiert ist.“



Das Besondere an der Mannschaft

Die 1. Herren bilde ein „tolles Kollektiv mit einem starken Teamgeist“, lobt der Kapitän die Mannschaft, die „leider derzeit personell stark gebeutelt und sportlich in einer absoluten Negativserie ist“. In den letzten sechs Ligaspielen sammelte der TSV nur zwei Punkte. Mattern: „Dennoch behält jeder den Kopf oben.“





Der Ausblick

Die Winterpause gebe der Mannschaft Zeit und Gelegenheit, einen Großteil der Verletzungen auszukurieren und verstärkt an der Fitness zu arbeiten. Mattern: „So können wir auch wieder vermehrt unsere Spielphilosophie auf den Rasen bringen und an die positiven Ergebnisse des Saisonbeginns anknüpfen. Und wir sollten auch nicht vergessen, dass wir trotz sechs Spielen ohne Sieg nicht auf einem Abstiegsplatz überwintern.“