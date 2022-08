TSV Bienenbüttel fliegt nachträglich aus dem Fußball-Kreispokal

Von: Bernd Klingebiel

Noch vor knapp zwei Monaten bestritt Bienenbüttels 3. Herren die Finalrunde um den Ligapokal der 4. Kreisklasse, nunmehr ist die Mannschaft abgemeldet und aufgelöst. © Klingebiel, Bernd

Es sind gerade nicht die glücklichsten Tage für die Fußballer des TSV Bienenbüttel. Der Heide-Wendland-Ligist ist nachträglich aus dem Kreispokal geflogen. Und der Verein hat seine 3. Mannschaft aus dem Spielbetrieb der 4. Kreisklasse genommen.

Bienenbüttel – Das noch nicht ausgeloste Achtelfinale um den Kreispokal wird ohne den TSV Bienenbüttel ausgetragen. Der Pokalspielleiter hat den schwer erkämpften 2:1-Zweitrunden-Sieg der Grün-Weißen vom 31. Juli bei dem eine Klasse tiefer spielenden TSV Wriedel in eine 0:5-Niederlage umgewertet. Die Gastgeber sind damit eine Runde weiter. „Wegen des Einsatzes eines Spielers, der für Bienenbüttel keine Spielerlaubnis hatte“, bestätigt Kreisvorsitzender Hartmut Jäkel gegenüber der AZ.

Spielerlaubnis ein Tag zu spät

Aus Krankheitsgründen sei der Antrag auf ein Zweitspielrecht für den in Wriedel eingesetzten auswärtigen Kicker erst am 29. Juli beim Niedersächsischen Fußballverband gestellt worden, erklärt TSV-Obmann Andreas Blümke. Er räumt ein: „Es ist ein Formfehler passiert, es sind zwei Bescheinigungen nicht mitgegangen.“

Am 1. August – also einen Tag nach dem Pokalspiel in Wriedel – „haben wir das nachgereicht“. Der NFV erteilte das Zweitspielrecht noch am selben Tag. Am Abend zuvor im Pokalmatch in Wriedel aber war der Kicker für Bienenbüttel noch nicht einsatzberechtigt. Trainer Frank Kathmann sei er intern jedoch als „frei“ gemeldet worden. Der Coach: „Schade, weil so der Aufwand, den die Jungs betrieben haben, nicht belohnt worden ist. Weil wir wirklich gekämpft und alles gegeben haben mit dem Aufgebot. Der einzige Trost ist, dass wir es geschafft haben, uns dort sportlich durchzusetzen.“

TSV Bienenbüttel löst seine 3. Herrenmannschaft auf

Unterdessen hat der TSV Bienenbüttel seine 3. Herren aus dem Spielbetrieb genommen und aufgelöst.



Beim Finalisten des Ligapokals 21/22 der 4. Kreisklasse wollten sich „zwei oder drei“ Akteure aufs Handballspielen im TSV konzentrieren, „fünf, sechs Spieler“ haben sich – „auch verletzungsbedingt“ – abgemeldet, „zwei ganz aufgehört“, und der Torwart sei beruflich ein dreiviertel Jahr in Australien, erklärt Blümke. Hinzu kämen „einige Verletzte“ in der 1. und 2. Herren. Blümke: „Das kann man nicht auffangen.“