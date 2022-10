Lehmkes Betreuer Arne Scheele: „Wir sind so eine Art Anti-Feuerwehr“

Der SC Uelzen (Andreas Richter) tritt ambitioniert beim TSV Wriedel an: „Wenn wir einen guten Tag haben, sind wir jederzeit in der Lage, sie zu schlagen“, rechnet Trainer Anton Weinberger gegen die gastgebenden Gelb-Blauen mit einem „schönen Spiel“. © Immo de la Porte

Vor einem knackigen und langen Fußball-Wochenende steht der TSV Wriedel. Der Tabellenzweite der 1. Kreisklasse Süd startet am morgigen Sonnabend gegen den unberechenbaren SC 09 Uelzen.

Uelzen/Landkreis – Zwei Tage später geht es im Kreispokal-Viertelfinale gegen den Heide-Wendlandligisten Lüneburger SV zur Sache (Montag, 14 Uhr).

In den übrigen Begegnungen der 13. Runde in der 1. Kreisklasse sind die Rollen mehr oder weniger klar verteilt. Der VfL Böddenstedt möchte dabei seinen Aufwärtstrend fortsetzen und in der heimischen Ortheide gegen die auswärtsschwachen Suhlendorfer den nächsten Sieg landen.



TSV Wriedel – SC Uelzen (Sbd., 14 Uhr)

Die Wriedeler hätten das Spiel in Anbetracht des Pokalduells nur 48 Stunden später am Reformationstag gern verlegt. „Das ist eigentlich eine Zumutung“, ärgert sich Trainer Mathias Grabs über die Ansetzung.



„Technisch gute Mannschaft mit komischen, weil wechselhaften Ergebnissen“, lautet seine Einschätzung zum SC 09 Uelzen. Er wünscht sich die Rückkehr des Spielglücks, das in Suderburg (0:1) nicht vorbeigeschaut habe. Mit Lasse Nimz, Christian Plate, Finn-Sören Nimz, Jonathan Nimz, Jannes Gade und Jakob Heuer gibt es einige Ausfälle im TSV-Lager. Auch der Coach selbst ist nicht vor Ort (Urlaub).



Die Auswärtsbilanz (nur vier Punkte!) ist der Grund, dass der Sportclub nur auf Rang sieben rangiert. Trainer Anton Weinberger schwankt vor dem Duell in Wriedel zwischen Respekt und Optimismus: „Ein richtiges Brett. Vielleicht im Moment die beste Mannschaft in der Liga. Wenn wir einen guten Tag haben, sind wir aber jederzeit in der Lage, sie zu schlagen. Das könnte ein schönes Spiel werden. Wir brauchen eine gute Teamleistung.“



Zum sehr fraglichen Einsatz von Kevin-Raphael Wopke gesellen sich zwei, drei Fragezeichen. Aber alles in allem werde der Sportclub „eine gute Mannschaft auf den Platz bekommen“, sagt Weinberger.



Germania Ripdorf – TuS Liepe (Sbd., 14)

Wichtiges Spiel für Ripdorf, das sich gegen einen sicher nicht unschlagbaren Gegner weiter von den Abstiegsplätzen lösen könnte. „Am Samstag zählt nichts anderes als ein Sieg“, meint dann auch Trainer Daniel Wenck. Er plant eine offensivere Ausrichtung als häufig zuletzt, möchte durch Pressing Lieper Fehler erzwingen.



Der Kader sieht grundsätzlich schon gut aus, zudem kehren zwei Routiniers zurück. „Besonders freut es mich, dass Philipp Marks und Christian Blödorn ihre Unterstützung zugesagt haben“, sagt Wenck. Die Lieper rangieren zwar auf Rang zehn, verbuchten aber aus den letzten sieben Spielen nur einen Sieg.



VfL Breese/Langendorf II – TuS Wieren (So., 12)

Die dritte Niederlage der Saison gegen Böddenstedt bringt die Wierener etwas unter Zugzwang. Alles andere als ein Sieg beim Tabellenzwölften, der nunmehr seit zehn Spielen sieglos ist, käme einer klaren Enttäuschung gleich. Der TuS-Kader kommt etwas ausgedünnter daher. Unter anderen fehlen Joscha Benecke (5. Gelbe Karte) und Finn Kürth, der sich im Spiel gegen Böddenstedt nach Vereinsangaben einen Riss des vorderen Kreuzbandes zugezogen hat und operiert werden muss – für ihn wohl das vorzeitige Saisonende. Trainer Mike Schneider verweist ein wenig auf die angespannte personelle Lage: „Aus diesem Grund rechne ich auch dort nicht mit einem leichten Spiel. Ziel sind trotzdem die drei Punkte.“



SC Kirch-/Westerweyhe – TSV Lehmke (So., 14)

Der SCK zieht weiter seine Kreise an der Spitze, versprühte zuletzt aber nur wenig Glanz. „Ich hoffe und erwarte, dass wir wieder besser Fußball spielen als in den letzten beiden Spielen“, sagt Trainer Martin Lübkert. Dennoch stehen gegen den Vorletzten, der auswärts als einzige Mannschaft noch punktlos ist, drei Punkte auf dem Programm. „Danach haben wir noch ein paar schwere Wochen vor uns“, blickt Lübkert schon in die weitere Zukunft. Nemanja Grahovac steht wieder zur Verfügung.



Die Lehmker mussten beim 0:1 gegen Oetzen eine bittere Pille im Abstiegskampf schlucken. „Wir sind so eine Art Anti-Feuerwehr: Immer wenn es darauf ankommt, sind wir leider nicht zur Stelle“, meint Betreuer Arne Scheele etwas zerknirscht. Der hofft, dass dennoch irgendwann der Koten platzt („Saison ist noch lang“), hätte dennoch am Wochenende gern einen anderen Gegner vorgezogen. Immerhin sieht es personell gut aus.



VfL Böddenstedt – TSV Suhlendorf (So., 14)

Nach vier Siegen in Folge und dem Sprung auf Platz vier sind die Böddenstedter auf einmal wieder dabei im Aufstiegskampf. In der heimischen Ortheide ist der VfL ohnehin eine Macht und noch ungeschlagen. Zudem stellt der Gast auswärts die zweischwächste Elf. Also klare Sache für die Heimelf?



Spielertrainer Justin Reeger mahnt trotzdem zur Vorsicht: „Auch wenn Suhlendorf bisher nur einen Zähler auswärts mitnehmen konnte, zeigen sie bei ihren Heimspielen, dass man sie nicht unterschätzen sollte.“ Der VfL-Kader kommt weitgehend komplett daher, selbst der seit über zwei Monaten verletzte Jannik Foth arbeitet an seinem Comeback.



„Wir müssen einen sehr guten Tag haben, um was Zählbares mitzunehmen“, gibt sich TSV-Trainer Stephan Lindemann keinen großen Illusionen hin. Tristan Kramüller und Christoph Riemer fehlen dem Tabellenneunten weiterhin. Giovan Caliva, André Lindemann und Jonas Schulze sind fraglich.



SVG Oetzen/Stöcken – VfL Suderburg II (So., 14)

Im zwölften Anlauf landeten die Oetzener endlich den ersten Sieg. Das 1:0 in Lehmke sorgte sogar dafür, dass die SVG die Abstiegsplätze verlassen konnte. „Der Sieg gibt uns Selbstvertrauen, wir wollen versuchen, für eine Überraschung zu sorgen“, hofft Torwart Jonas Winkelmann auf einen Coup gegen Topteam Suderburg.



Für ihn liegen die besseren Karten aber dennoch bei der Gastmannschaft. Wermutstropfen: Patrick Trainor hat sich in Lehmke die Hand gebrochen und fällt bis zum Jahresende aus.



Die Suderburger (3.) sind weiterhin die Elf der Stunde, wenngleich der letzte Sieg gegen Wriedel etwas glücklich war und zudem viel Kraft kostete. So sind Dennis Schwanenberg, Thilo Pellnath und Viktor Zimbelmann lädiert aus dem umkämpften Match gekommen – Einsatz ungewiss. Zudem fehlen Eugen Köpplin und Georg Hillmer verletzt, immerhin stößt Bruder Christoph wieder hinzu. „Wir sollten Oetzen nicht unterschätzen. Aber wenn wir unsere Form der letzten Wochen bestätigen, dann sollten wir den nächsten Dreier holen!“, blickt Kapitän Timo Oberin voraus.



SV Stadensen – TSV Jastorf (So., 14)

Der SV Stadensen (11.) verkaufte sich beim 1:3 gegen den SC Kirch-/Westerweyhe unter Wert, bot trotz Niederlage eine gute Leistung. Doch nach nur einem Sieg aus den letzten fünf Spielen wird aus SVS-Sicht dennoch langsam wieder Zeit für einen Dreier. Trainer Marco Schulze erwartet die Jastorfer als „defensive Mannschaft, die uns auskontern möchte.“. Er plant gegen das mutmaßliche Abwehrbollwerk „Geschwindigkeit vorn“ ein, muss dabei aber gezwungenermaßen umstellen. Denn bei Stürmer Jonas Hilmer (sieben Tore) besteht der Verdacht eines erneuten Kreuzbandrisses.



Erstmals seit Wochen waren die Jastorfer beim 1:2 in Suhlendorf dicht dran an einem Punktgewinn, mussten erst in der Schlussphase die Segel streichen. „Zehn Minuten Unachtsamkeit haben mal wieder gereicht. Jetzt am Wochenende wollen wir mit der gleichen Einstellung ins Spiel gehen wie gegen Suhlendorf. Wir werden wohl auch zwei, drei Auswechselspieler haben“, hofft Trainer Marcel Claus auf dringend ersehnte personelle Alternativen und endlich Zählbares auf dem Punktekonto.



MTV Dannenberg – TSV Wrestedt/St. (So., 14)

Keine leichte Aufgabe für die Wrestedter (8.), die bei den zwei Rängen besser platzierten Dannenbergern antreten müssen. Der MTV überzeugt schon die ganze Saison mit defensiver Stabilität, kassierte nur zwölf Tore (zusammen mit Wriedel und Kirch-/Westerweyhe Ligabestwert). „Dannenberg können wir schwer einschätzen. Aber was man hört, müssen wir uns auf technisch starke Einzelspieler und eine abgeklärte Defensive einstellen“, äußert sich TSV-Sprecher Eike Kirch für den der MTV favorisiert ist.