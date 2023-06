Trotz Hitze triumphiert ein Eisberg beim Oldenstädter Beachvolleyballturnier

In Partylaune: 18 Teams absolvierten auf dem Gelände des TC Blau-Weiß Uelzen 102 Spiele. © A. Erben

Prächtige Resonanz, Top-Wetter und super Stimmung: Das 4. Oldenstädter Beachvolleyballturnier hat bei den teilnehmen Mannschaften bleibenden Eindruck hinterlassen.

Uelzen/Oldenstadt – Bei hochsommerlichen Temperaturen setzte sich ausgerechnet das Team „Eisberg voraus“ durch. In einem spektakulären Finale bewahrte das Team einen kühlen Kopf und siegte mit 2:1 Sätzen gegen die „Gummistiefel“.

Zuvor kämpften 18 Mannschaften in 102 Spielen um bestmögliche Platzierungen. Auch in Oldenstadt gibt es einen Wanderpokal für das letztplatzierte Team – die „New Girls on the beach“. Nicht nur die Stärke der Spielgegner, sondern auch die hohen Temperaturen waren stetige Herausforderungen für alle Teilnehmer. „Auffällig war auch die hohe Anzahl an jugendlichen Spielern, sodass für die Zukunft des Volleyballs in unserer Region berechtigte Hoffnung besteht“, ist Organisator Ronny Erben guter Dinge.



Das auf dem Gelände des TC B-W Uelzen durchgeführte Turnier bezeichnete er wieder als vollen Erfolg. „Wie schon die Jahre zuvor, war die Stimmung prächtig und das Fair Play wurde intensiv gelebt.“ Neu – und fürs Organisationsteam eine große Erleichterung – war die Unterstützung eines Caterers, der Spieler und Fans mit leckeren Speisen versorgte. re