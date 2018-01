Traumeinstand: Justin Dennis führt Heide Knights zum ersten Saisonsieg

Basketball - 1. Regionalliga: Ebstorf schlägt ASC Göttingen mit 84:76

+ © de la Porte Mann des Abends: Der Kanadier Justin Dennis (rechts) feierte ein Top-Debüt mit 26 erzielten Punkten. © de la Porte

am Ebstorf. Riesenjubel und Riesenerleichterung bei den Ebstorf Heide Knights. Nach 13 Niederlagen in Folge feierte der Aufsteiger am Samstagabend seinen ersten Saisonsieg. Der Basketball-Regionalligist bezwang zuhause den ASC 46 Göttingen mit 84:76 (50:38).